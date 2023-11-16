Папа – мой пример

Такие данные озвучили в рамках VIII Республиканского форума отцов с участием стран Центральной Азии.

Как отметили организаторы, целью форума является пропаганда и формирование новых подходов в области развития института отцов, укрепления семейных ценностей и воспитания подрастающего поколения. Эксперты обсуждали различные темы – от гендерного равенства до бытового насилия. И что интересно: каждый четвертый мужчина в Казахстане не считает, что женщины должны иметь равные с ними права.

– На самом деле порядочность начинается с себя и со своей семьи, – сказала руководитель общественного объединения «Союз многодетных матерей «Talbesyk» Ляззат Кожахметова. – Рукоприкладство – это невежество. Любую проблему можно решить словами. Хочу заметить: если ребенок гордится отцом, значит, мужчина дома с уважением относится к своей жене. Поэтому, дорогие отцы, мне бы хотелось вам сказать: смотрите на своих жен с любовью и нежностью. Тогда ваши дети оправдают ваше воспитание.

Также было отмечено, что в стране плохо налажена работа с домашними тиранами.

– Мы с полицией тесно взаимодействуем, я сам несколько раз бывал в ИВС. Должен сказать одну очень важную вещь: там я заметил, что с этими людьми не работают или работают недостаточно. Вы посмотрите, чем они занимаются пять – десять дней? Есть ли у них литература по отцовству, есть ли фильмы, которые можно посмотреть, есть ли там психологи-мужчины? – спрашивает председатель РОО «Союз отцов» Максутбек Айтмаганбет.

– Роль отца в воспитании детей, как сына, так и дочери, помимо всего прочего, сводится к тому, чтобы заложить установки здоровых отношений в будущих семьях, – продолжил тему вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов. – Иными словами – нужно дать детям наглядную ролевую модель. Надо показывать в ежедневных действиях и отношениях, каким должен быть мужчина и как должна себя чувствовать женщина рядом с этим мужчиной. И мальчик, и девочка на безусловных рефлексах и на основе зеркальных нейронов просто невероятно впитывают поведение в семье. Мальчик будет смотреть на то, как его отец относится к его матери. Что он себе позволяет рядом с женщиной, как он проходит периоды стресса и как выходит из конфликтов, каким языком он с ней разговаривает – языком любви или языком жестокости. Как раз отец и должен объяснять, что такое верховенство закона и порядка, это базовые вопросы семьи. Именно отец должен прививать недопустимость таких явлений, как жестокость, семейно-бытовое насилие. Именно это будет нормой для мальчика в будущем. Именно так он будет относиться уже к своей жене. Давайте будем об этом помнить, это очень важно.

На форуме обсуждались вопросы развития гражданских качеств, здорового образа жизни, роли СМИ в формировании современных взаимоотношений. На последнем в своем выступлении сделал акцент генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Казамбекулы. Также он высказался о необходимости подобных встреч, которые позволяют делиться друг с другом мыслями, мнениями, общим жизненным опытом. Обращаясь к собравшимся, он напомнил о фильме «Ояң, қазақ», который недавно транслировался в кинотеатрах страны. Основная идея картины, по его мнению, кроется в том, что каждый должен знать и занимать свое место в обществе.

– По словам Миржакыпа Дулатова, эта простая идея была сломана, потому что у нас не было своей страны, не было собственного будущего. Но вот уже 30 лет мы являемся независимой страной и, соответственно, хозяевами своей судьбы, – говорил Дихан Казамбекулы.

Участники форума озвучили результаты исследования Фонда ООН в области народонаселения. Согласно им, почти 70% казахстанских мужчин считают заботу о детях исключительно материнской обязанностью. Только в одной из четырех семей мужчины в равной степени участвуют в уходе за детьми.

– Нужно понимать, что равноправие в семье, уход за детьми, домашние обязанности – это универсальные нормы не только для стран Запада. Это стандарты всего человечества. Конечно, мы берем в учет местные традиции, менталитет. Быть отцами не только на словах и в документах, но и на деле – к этому мы ведем казахстанских мужчин, – резюмировал представитель ЮНФПА в РК Ронни Линдстром.

В рамках форума прошла презентация книги «Быть мужчиной Центральной Азии». Она представляет собой сборник историй, где авторы через героев отражают разные грани характеров мужчин, а также рассказывают о роли мужчины в семье и обществе в современных реалиях.

По итогам мероприятия разработан свод рекомендаций и мнений экспертов по развитию института отцов и решению вопросов данной сферы, который будет направлен на исполнение в уполномоченные государственные органы.