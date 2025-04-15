В Национальной гвардии МВД РК продолжается активная подготовка к торжественному военному параду, посвящённому Дню Победы. В рамках праздничных мероприятий в швейных мастерских войск правопорядка на профессиональном уровне изготавливаются образцы парадной формы для военнослужащих, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Форма шьётся из специальной качественной ткани с учётом военных стандартов. Она не только придаст торжественности мероприятию, но и подчеркнёт строгость и собранность внешнего вида военнослужащих. По словам специалистов швейного цеха, каждая модель формы создаётся по индивидуальным меркам, с учётом особенностей телосложения бойца, чтобы обеспечить максимальное удобство и презентабельный вид.

— Военная форма — это важная часть, отражающая внутреннюю дисциплину, боевой дух и чувство гордости военнослужащего. Поэтому мы уделяем особое внимание каждой строчке, качеству ткани и гармонии всех элементов, — говорит мастер швейного цеха Гүлнұр Әбен.

Особое внимание в формах уделено элементам с национальным орнаментом. Это решение призвано подчеркнуть дух Победы, гармонично соединяя традиции и современный облик военнослужащих Национальной гвардии.

Отметим, что в параде, посвящённом Дню Победы, примут участие более 400 военнослужащих Национальной гвардии. В торжественном марше будут задействованы две парадные группы — из военнослужащих патрульно-постовой службы и бойцов специального подразделения «Бүркіт». Кроме того, 30 военнослужащих войск правопорядка в составе сводного оркестра силовых структур Казахстана будут сопровождать парад музыкальным исполнением.

К слову, на сегодняшний день на территории республики действуют порядка 30 швейных мастерских Национальной гвардии, в которых служат более 40 военнослужащих.