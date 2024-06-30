Паралимпиада: Казахстан получил еще две квоты по легкой атлетике

Спорт
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На данный момент у Казахстана имеется 16 лицензий на участие в 8 видах спорта на Паралимпийских играх, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта

Всего международный Паралимпийский комитет выделил для пара легко атлетов Казахстана три квоты на участие в этих играх, учитывая успешные выступления на международной арене.

Одну из квот получил бронзовый призер чемпионата мира по пара легкой атлетике Дастан Мукашбеков. Кроме него, квоты были предоставлены одной женщине и одному мужчине сборной страны.

«Кто именно из наших спортсменов будет претендовать на эти квоты, решит наш тренерский штаб совместно с сотрудниками Центра спортивной подготовки. При выборе будут учитываться мировые рейтинги спортсменов, их последние достижения и текущая спортивная форма», - отметил Маулен Насипкали, начальник команды Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

На данный момент у Казахстана имеется 16 лицензий на участие в 8 видах спорта на Паралимпийских играх. Среди них: пара пауэрлифтинг (1), пара легкая атлетика (3), пара плавание (4), волейбол сидя (1), пара настольный теннис (1), пара таеквондо (3), пара каноэ (2) и пара пулевая стрельба (1).

Паралимпийские игры 2024 года пройдут с 28 августа по 8 сентября в Париже, где будут разыграны 549 комплектов медалей по 23 видам спорта.

#паралимпиада #квоты #Паралимпийские игры

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