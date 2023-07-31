Парень погиб на глазах у друзей в Улытауской области

23-летний парень утонул в Кенгирском водохранилище, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Улытауской области.

Фото: Kazpravda.kz

30 июля в 17:30 на северо-восточном берегу Кенгирского водохранилища во время купания в запрещенном месте утонул молодой человек 2000 года рождения.

О трагическом случае спасателям сообщили друзья погибшего, которые находились вместе с ним.

Водолазы-спасатели обнаружили тело утонувшего в 8 метрах от берега, на глубине 3,5-4 метра. В ДЧС отметили, что дно водоема резко опускается на глубину.

Свидетеля, находившегося рядом, привлекли к административной ответственности по статье 412.