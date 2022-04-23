Парень утонул, пытаясь пересечь реку верхом на лошади, в Атырауской области

26-летний житель Атырауской области утонул при попытке пересечь реку верхом на лошади, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям области.

Происшествие произошло 21 апреля в 15:30 часов в Кызылкугинском районе в 15 км от села Тайсойган. Парень 1996 года рождения утонул при попытке пересечь реку Уил верхом на лошади.

Поиски тела по реке велись с 10:45 часов 22 апреля сотрудниками ДЧС, местных исполнительных органов и местными жителями (18 человек и 2 единицы техники).

Но поиски не дали результатов. Как отметили спасатели, они продолжатся сегодня.