Парижский необычный небоскреб достиг проектной высоты

Айман Аманжолова
корреспондент

Здание меняет форму в зависимости от точки обзора, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: © Herzog & de Meuron

Скандально известный небоскреб Tour Triangle в Париже, спроектированный швейцарским бюро Herzog & de Meuron, достиг своей максимальной высоты — 180 метров.

Новая 42-этажная башня стала третьим по высоте зданием в пределах Парижа, уступая только Монпарнасу и Эйфелевой башне. При этом, вероятно, она сохранит этот статус надолго: в 2023 году мэр Парижа Анн Идальго вновь ввела запрет на строительство небоскребов в городе.

О достижении проектной высоты представители Herzog & de Meuron сообщили в соцсетях, назвав будущий небоскреб «пространством для всех».

«Здание достигло полной высоты, и его силуэт теперь занял свое место в панораме Парижа — новое присутствие среди городских осей и исторических памятников», — заявили архитекторы.

Архитекторы назвали проект связующим звеном между Большим Парижем и историческим центром города как для парижан, так и для туристов со всего мира.

Трапециевидный Tour Triangle спроектирован так, чтобы из центра Парижа выглядеть тонкой вертикальной башней, а с востока и запада раскрывать свою треугольную форму во всю ширину.

Такая геометрия, по замыслу архитекторов, не только создает выразительный силуэт, но и  улучшает обзор из внутренних помещений; уменьшает площадь тени, падающей на соседние здания. Внутри разместятся: гостиница, офисные пространства, магазины, рестораны и конференц-центр. Всю южную сторону фасада покроют фотоэлектрические панели для выработки солнечной энергии.

Нынешний этап стал итогом почти двадцатилетней истории проекта. Herzog & de Meuron начали работу над башней еще в 2006 году. Однако высотное строительство традиционно вызывает в Париже ожесточенные споры, поэтому проекту пришлось пройти через многочисленные судебные процессы, общественные протесты и согласования. В итоге строительство стартовало лишь в 2022 году.

Наряду с башнями Tours Duo архитектора Jean Nouvel, проект Tour Triangle стал одной из причин возвращения строгих ограничений по высоте застройки. Первоначальный лимит в 37 метров действовал в Париже с 1977 по 2010 год. Затем мэр Бертран Деланоэ отменил его, разрешив строительство офисных башен высотой до 180 метров и жилых зданий до 50 метров. Позднее Анн Идальго восстановила ограничения в рамках более широкой «биоклиматической» стратегии развития города. По ее словам, этот план должен помочь Парижу оставаться «привлекательным и комфортным в ближайшие годы несмотря на ускоряющееся повышение температуры».

#Франция #строительство #Париж #небоскреб

