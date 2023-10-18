Парламент принял закон о выплатах детям из Нацфонда

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Мажилис на пленарном заседании согласился с отдельными поправками Сената в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам начисления детям средств из Национального фонда Республики Казахстан, их выплат и использования». Таким образом, закон считается принятым Парламентом и направляется на подпись главе государства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Основными целями законопроекта является поддержка молодого поколения граждан Республики Казахстан с целью возможности при достижении ими совершеннолетия улучшить жилищные условия или получить образование за счет накоплений.

Представленные Сенатом поправки не меняют концептуальных положений закона. Всего внесено 10 поправок, из них 5 редакционно-уточняющего характера, 5 - юридического характера, предусматривающие приведение в соответствие с отдельными законодательными актами республики.

Так, в нормах Гражданского кодекса, регулирующих возврат банковских вкладов, и закона «О Государственной образовательной накопительной системе», регулирующего отдельные банковские операции, исключено использование понятия «целевые накопления», так как целевые накопления могут находиться только на целевых накопительных счетах ЕНПФ.

Также депутаты исключили дублирующие нормы, регламентирующие компетенцию единственного акционера – Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына».

Кроме того, приведены в соответствие нормы закона «О специальных государственных органах Республики Казахстан» в связи с прекращением действия Конституционного закона «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы». Вместе с тем депутаты предложили в положениях, регламентирующих перевод неиспользованных средств целевых накоплений с последующим переводом на счета в ЕНПФ в долларах США, предусмотреть конвертацию в тенге не на день перевода, а на момент перевода.

Напомним, законом предусматривается отчислять 50% ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет. При этом дети и их опекуны не смогут досрочно снять эти средства, но в последующем получат право использовать деньги на улучшение жилищных условий или получение образования. Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года.