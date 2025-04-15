Определены четвертьфиналисты Кубка Казахстана-2025
В Европе прошли Дни искусства Приаралья
Дети ушли, чтобы вернуться в новую школу
Насильно мил не будешь
Противоправный контент будет заблокирован
С перспективой трудоустройства
Создан Совет по профилактике наркомании
Отдаленный район получит импульс развития
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Положение о порядке формирования и исполнения бюджета Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Алаколь грозит подтоплением
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Путь на Балхаш станет более комфортным
Джей Ло едет в Астану
Концерт Дженифер Лопес в Астане – стоимость и правила продажи билетов
Открыто месторождение редкоземельных металлов
Праздник, объединивший народы и страны
Казахстан в ЕАЭС: достижения и ожидания
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Потребителей приучат к бережливости
Правительство определилось с суммой порога по НДС, и это не 15 миллионов
Казахский язык – язык науки, техники, инноваций
Перешагнул вековой рубеж
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Свыше 2,5 млрд тенге выделили на водоснабжение сельчан Туркестанской области
Ставить и достигать цели
Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Точкой роста должен стать туризм
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Ставка на «зеленые» энергетические технологии
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата