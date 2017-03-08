«Парму» прошли, на очереди – ВЭФ

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Абзал Камбар

Самым результативным игроком в составе победителей стал Оусмэн Крубэли, набравший 21 очко. У «Пармы» большего всех баллов своей команде принес Сергей Чернов – 14. Для казах­станского клуба эта победа стала третьей подряд и девятой в сезоне. На данный момент «Астана» занимает 7-е место из 13 команд. Следующий матч сильнейший клуб республики проведет 18 марта в Риге, где встретится с латвийским клубом ВЭФ. 

Безоговорочное лидерство

В Щучинске завершился международный турнир по женскому боксу – Кубок стран СНГ, в котором приняли участие команды Казахстана, Украины и России – всего 69 спортсменок. Наша сборная завоевала 8 золотых наград.

Отметим, что данный турнир проводился впервые, он пока не внесен в календарь АИБА, но уже в следующем году должен попасть в официальный план Международной ассоциации любительского бокса. При этом организаторы уверены: соревнования обретут очень высокий статус, и в них будут участвовать больше стран-участниц – в их числе, например, команды из Узбекистана и Азербайджана.

В нынешнем году «золото» в весе до 48 кг взяла Алина Турлыбаева, в весе до 54 кг завоевала наша чемпионка мира Дина Жоламан, до 57 кг – Даметкен Келимбет, до 60 кг – Римма Волосенко, до 69 кг – Зура Кусаинова. В категории до 75 кг высшая награда – у призера Олимпиады в Рио Дариги Шакимовой, в категории до 81 кг победила Молдир Базарбаева и в категории +81 – Ляззат Кунгейбаева.

– Этот турнир позволил нам выявить пробелы, – рассказал старший тренер женской сборной Вадим Присяжнюк. – Наши девушки сейчас показывают средний уровень. Всем предстоит готовиться к чемпионату Казахстана, который пройдет в начале мая в Астане. Возможно, по его итогам состав сборной обновим процентов на тридцать.

Чапан в знак дружбы

Президент российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин побывал в Алматы. Он приехал по приглашению Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) и стал почетным гостем общего собрания, в котором приняли участие глава ПФЛК Азамат Айтхожин и руководитель ФФК (Федерация футбола Казахстана) Сеильда Байшаков.

«Казахстан для меня не чужая страна. С удовольствием сюда приезжаю и каждый раз вижу, как стремительно развивается ваш футбол. Об этом говорят и результаты казахстанских клубов на международной арене. Надеюсь, что новый сезон в стране станет еще более захватывающим. РФ и РК работают в тесном контакте во всех сферах, в том числе и в спорте. Благодарен вам за сотрудничество, и успехов в новом сезоне!» – цитирует Сергея Прядкина официальный сайт ПФЛК.

На память о визите Азамат Айтхожин подарил Сергею Прядкину казахский чапан, который россиянин сразу же примерил на себя. Гость также посетил матч между «Кайратом» и «Астаной» за Суперкубок Казахстана, завершившийся победой алматинцев (2:0). 

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