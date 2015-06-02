Паром с 460 пассажирами затонул в Китае

В Китае на реке Янцзы затонул паром, на котором находилось около 460 человек, пока спасены только 20 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на russian.rt.com.
Как сообщается, более тысячи человек спасательной команды и 54 спасательных катера пытаются достать из реки пассажиров затонувшего парома "Восточная звезда", на борту которого находилось примерно 460 человек. Сильный ветер и дождь затрудняют поиски людей.
Стало известно, что к этому времени спасены около 20 человек, один человек погиб и сотни числятся пропавшими. Глубина реки в месте ЧП составляет 15 метров. Часть судна виднеется над водой. Сайт BBC пишет, что спасатели, которые находятся близ парома, слышат голоса людей изнутри судна. Люди зовут на помощь.
Точное количество пассажиров пока не установлено, но, по сообщениям некоторых СМИ, паром перевозил около 405 пассажиров из Китая, 47 членов экипажа и 5 сотрудников от турагентств. Большинство пассажиров парома – туристы в возрасте от 50 до 80 лет одной из Шанхайских компаний. По некоторым данным, перед крушением парома он попал в циклон. Это могло стать причиной катастрофы.
По информации газеты People’s Daily, судно затонуло буквально за несколько минут. Президент Си Цзиньпин поручил использовать все возможности для спасения людей. К месту крушения направляется премьер-министр Китая Ли Кэцян.