Партия "AMANAT" выступила с заявлением насчет Послания Президента РК

Партия «AMANAT» выступила с заявлением в поддержку Послания Президента.

Исполнительный секретарь партии «AMANAT» Асхат Оралов в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с активом партии, на котором обсуждались вопросы, касающиеся реализации нового Послания Президента народу Казахстана.

В ходе актива Асхат Оралов также озвучил заявление партии «AMANAT» в поддержку реформ и курса Главы государства.

В заявлении подчеркивается, что народ Казахстана, пройдя в январе 2022 года трагические испытания, продемонстрировал сплоченность, неприятие радикализма и экстремизма, подтвердил свое стремление к прогрессу и продолжению преобразований.

«Наша страна вступила в новый этап развития – новый Казах­стан. Это переломный и судьбонос­ный момент нашей многовековой истории. В этих условиях только конст­руктивные перемены и эволюционное обновление позволят преодолеть трудности и обеспечат последовательное движение страны вперед. Движимый исторической ответственностью перед страной и народом, Президент, выступив с Посланием народу Казахстана, представил обширный план, направленный на углубление политического, экономического, социального реформирования страны», – говорится в заявлении.

Исполнительный секретарь партии отметил, что «AMANAT» всецело поддерживает системные и масштабные реформы Президента Касым-Жомарта Токаева. Находясь в фарватере реформаторского курса Главы государства, партия начала изменения с себя, запустив внутреннюю трансформацию.

«Мы убеждены, что путь реформ безальтернативен. Политическая либерализация и социальная справедливость – своевременный ответ на запросы граждан. Мы призываем всех казахстанцев к единству и сплоченности, консолидации всех общественно-политических сил. Только вместе мы сможем укрепить независимость и государственность, обеспечить благополучие нашей общей Родины и всех граждан страны!» – подчеркнул Асхат Оралов.

На республиканском партийном совещании также был дан ряд конкретных поручений по реализации мер, озвученных в Послании Главы государства.

В режиме видеоконференцсвязи выступили исполнительные секретари областных филиалов: Западно-Казахстанского – Мурат Мукаев, Карагандинского – Бекзат Алтынбеков, Алматинского – Гульнур Тойлыбаева, Шымкентского городского – Жанар Бектаева и заместитель исполнительного секретаря Восточно-Казахстанского филиала Айгуль Байжанова. Они отметили, что политические инициативы Главы государства отражают актуальность и значимость проведения преобразований в интересах дальнейшего развития страны и укрепления общественного согласия.