​Партия конкретных дел

Маулен Ашимбаев встретился с представителями сферы образования, участниками программы «7–20–25», а также местными предпринимателями, получившими микрокредиты от государства на развитие своего бизнеса.

Накануне нового учебного года первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» выступил перед педагогами Восточно-Казахстанской области. Маулен Ашимбаев принял участие в работе традиционного августовского совещания работников сферы образования. В рамках партийной модернизации «Нұр Отан» инициировал ряд проектов в образовательной сфере, направленных на обучение детей новым информационным технологиям, обеспечение их здоровым питанием, привитие здорового образа жизни, а также формирование культа образованности и знаний.

В Восточном Казахстане при активной поддержке партии с началом нового учебного года в 277 школах будут открыты IT-классы, в которых можно получить углубленные навыки в области веб-дизайна, робототехники, мехатроники, программирования и 3D-моделирования. Один из таких классов, открытых на базе средней школы № 46, посетил Маулен Ашимбаев. Всего в ближайшие три года партийцы планируют открыть порядка 1 000 подобных IT-классов по всей стране. В год в них будут проходить обучение не менее 150 тыс. юных казахстанцев.

IT-специалистов из числа взрос­лого населения будут готовить уже в IT-центрах, которые также открываются в рамках нового партийного проекта. С работой одного из таких центров, открытых на базе Усть-Каменогорского политехнического колледжа, ознакомился Маулен Ашимбаев. Здесь занимаются повышением цифровой грамотности населения, обучают основам программирования, инженерной графике, видеомонтажу, диагностике и ремонту персональных компьютеров, а также мобильной робототехнике. IT-центр активно сотрудничает с местными компаниями, предприятиями и исполнительными органами для дальнейшего трудоустройства своих выпускников.

– Для того чтобы развивать цифровую экономику в Казах­стане, внедрять цифровые технологии на предприятиях, заводах, других объектах, нам нужны кадры. С каждым годом эта пот­ребность будет расти. Поэтому мы вместе с Правительством и НПП «Атамекен» этим вопросом занялись. Это вклад партии в программу «Цифровой Казахстан». Очень хорошо, что в Восточно-Казахстанской области в специализированном политехническом колледже такой IT-центр открыли. По задумке нашей партии в IT-центрах мы по двум направлениям выстраи­ваем работу. Первое – повышение цифровой грамотности на бесплатной основе для населения. Второе направление – подготовка квалифицированных специалистов, которые могли бы здесь обучиться, трудоуст­роиться и дальше на рабочем месте улучшать свои навыки. Это для тех, кто планирует в этой сфере специализироваться, – отметил ­Маулен Ашимбаев.

В ходе участия в работе авгус­товского совещания первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» детально рассказал о всех новых партийных инициативах, которые напрямую касаются работников сферы образования.

Так, партия активно подключилась к реализации проекта по модернизации школьных столовых. Инициатива направлена на улучшение стандартов питания в школах. В ВКО уже определены 5 школ в Семее и 5 – в Усть-Каменогорске, которые будут полностью модернизированы. Также сегодня прорабатывается вопрос по открытию в регионе комбината пищевого питания.

Новые проекты партии «Нұр Отан» в сфере образования также связаны с реконструкцией школьных спортивных и футбольных площадок, обучением детей в сельской местности анг­лийскому языку и трансформацией традиционных библиотек в современные центры распространения знаний.

В Усть-Каменогорске Маулен Ашимбаев посетил новый коворкинг-центр, созданный на базе областной библиотеки им. А. Пушкина. Здесь есть все необходимые условия для работы и досуга. Помимо чтения книг посетители библиотеки могут получить тренинги по работе с системой «Электронное правительство», принять участие в бесплатных занятиях по программированию и дизайну. На базе библиотеки проводятся различные мероприятия для детей, работают кружки для развития творческих способностей, Центр по изучению нового алфавита казахского языка, а также дискуссионный клуб и курсы по изучению иностранных языков. В библиотеке также созданы все условия для людей с ограниченными возможностями – работает специальный зал для лиц с проблемами зрения и Школа мастеров для развития моторики пальцев. Проводятся курсы, игровые тренинги, занятия по рисованию и вязанию.

Одна из ключевых задач, которую поставил Председатель партии «Нұр Отан» перед однопартийцами, заключается в общественном контроле за реализацией Пяти социальных инициатив Президента. В ходе поездки в Восточно-Казахстанскую область Маулен Ашимбаев встретился с участниками программы «7–20–25», получивших займы на приобретение жилья и руководителями региональных филиалов банков второго уровня. С начала реализации программы по рес­публике поступило уже более 1,5 тыс. заявок на общую сумму 18,6 млрд тенге. Усть-Каменогорск стал одним из первых городов в стране, где начата успешная реа­лизация «7–20–25». На сегодня здесь готова к реализации 431 квартира, построенная в рамках программы «Нұрлы жер» АО «ФНБ «Самрук-Казына», «Байтерек Девелопмент», а также частными застройщиками, еще 798 квартир будут готовы к реализации до конца текущего года.

– В 2017 году в стране было построено более 11 миллионов квад­ратных метров жилья. Несмотря на это, в Казахстане жилищный вопрос является одним из наиболее актуальных, большое количество казахстанцев хотят приобрести собственное жилье или улучшить свои жилищные условия. Особенно это касается молодых семей. До этой программы были определенные сложности с точки зрения процентной ставки, первоначального взноса, который раньше доходил до 50%, – отметил Маулен Ашимбаев на встрече с участниками программы «7–20–25».

– Благодаря инициативе Президента участники программы «7–20–25» получают первое жилье, это, конечно, очень радостное событие. Программа только стартовала, но мы уже видим результаты. Дальше будет увеличиваться и количество участников, и количество застройщиков. Уверен, что плюсы этой программы ощутят на себе тысячи казахстанцев, – сказал первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан».

Одной из Пяти социальных инициатив Президента также является расширение микрокредитования. Маулен Ашимбаев ознакомился с работой Центра обслуживания предпринимателей Палаты предпринимателей ВКО и встретился с местными бизнесменами, получившими мик­рокредиты на развитие своего дела. Всего по Восточно-Казах­станской области на расширение микрокредитования дополнительно выделено 1,7 млрд тенге, а общий объем финансирования составил 4,9 млрд тенге. 377 человек уже получили доступные микрокредиты.

Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» рассказал восточноказахстанцам о партийных проектах, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. В частности, о создании Единого национального геоинформационного онлайн-сервиса, который поможет предпринимателям получать информацию о свободных земельных участках свободно, доступно и из одного источника.

– Я вижу, что в Восточном Казахстане программа Президента по микрокредитованию в рамках Пяти социальных инициатив работает и приносит конкретные результаты. Вы знаете, что решением Главы государства выделяется предпринимателям 20 миллиардов тенге. Со стороны партии «Нұр Отан» мы по поручению Главы государства держим это на контроле. Если в населенных пунктах возникают какие-то сложности, то мы этими вопросами занимаемся, ставим эти вопросы перед акиматами, перед государственными органами. В целом поддержка малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений для нашей партии, – заверил бизнесменов Маулен Ашимбаев.

Партия, по его словам, продолжит работу по выстраиванию эффективной системы общественного контроля за реализацией Пяти социальных инициатив Президента. В связи с этим созданы республиканский и региональные общественные советы, работают специальные выездные группы, а также новая рубрика «100 воп­росов – 100 ответов» в разделе «Пять социальных инициатив Президента» на официальном сайте партии nurotan.kz.