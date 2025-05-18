При столкновении были сломаны все три мачты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

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На учебном судне "Куаутемок" ВМС Мексики вышли из строя двигатели, когда оно находилось в проливе Ист-Ривер в Нью-Йорке, сообщил мэр города Эрик Адамс.

Парусник с 277 людьми на борту понесло по течению под пролет Бруклинского моста. При столкновении были сломаны все три мачты. За трагедией с берега наблюдали сотни людей, пришедших полюбоваться парусником.

Двое находившихся на борту погибли, 19 ранены, еще двое в критическом состоянии. Бруклинский мост не пострадал, по нему возобновлено движение.