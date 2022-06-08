"Пассажиры выпрыгивали на ходу": автобус сгорел на трассе в Шымкенте, есть пострадавшие

В жилом массиве Алтын тобе Абайского района на автотрассе "Шымкент - Арыс", следовавший по маршруту "Шымкент - Қожатоғай" микроавтобус марки "Mercedes-Benz Sprinter" полностью загорелся, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR.

Причина возгорания неизвестна.

Отмечается, что пассажиры выпрыгивали из горящего спринтера буквально на ходу. Есть пострадавшие.

В результате пожара водитель 1974 г. р. получил 25% ожогов тела, пострадал также один пассажир. Обоих госпитализировали в центр гипербарической оксигенации в Шымкенте. Состояние пострадавших среднее.

В тушении пожара были задействованы 10 сотрудников и 2 единицы техники Службы пожаротушения Департамента по чрезвычайным ситуациям Шымкента.