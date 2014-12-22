Патентный дворец предложили создать в Казахстане

Общество
Батырбек Агимбетов
Построить Патентный дворец в Астане предложил депутат Мажилиса Парламента РК Рахмет Мукашев, передает корреспондент Kazpravda.kz. 

"В целях эффективного функционирования патентной системы и укрепления материально-технической базы патентного ведомства назрела необходимость рассмотреть вопрос строительства Патентного дворца в Астане, который работал бы по принципу "одного окна" в целях создания максимально благоприятных условий для решения вопроса промышленной собственности, регистрации изобретений, товарных знаков и иных видов объектов интеллектуальной собственности... В своем Послании Президент дал поручение провести ревизию законодательства, регулирующего вопросы авторских прав и патентов. Правительству поручено до конца текущего года проанализировать все ранее выданные патенты и зарегистрированные авторские права на предмет их возможной коммерциализации", – отметил мажилисмен в ходе Правительственного часа.

Председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса также призвал госорганы упростить процедуру регистрации изобретений и патентов. Он подчеркнул, что нарушениями прав собственности со следующего года займутся полицейские.   

"По официальным данным, с 1 января 2015 года проверки на предмет соблюдения законодательства об авторском праве и в сфере промышленной собственности будут проводить правоохранительные органы", – отметил Мукашев.

Поддержала идею создания Патентного дворца и депутат Загипа Балиева. "Я тоже выступаю за открытие в Астане отдельного органа, здания, где можно было бы регистрировать свои изобретения, товарные знаки. Но, думаю, со строительством отдельного здания для дворца спешить не стоит. После 2017 года можно использовать объекты "ЭКСПО-2017" в этом плане, – заметила мажилисвумен.  

