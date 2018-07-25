​Патриотами не рождаются

В частности, представители оборонного ведомства рассказали о четвертом республиканском военно-патриотическом сборе молодежи «Айбын», проходившем на полигоне учебного цент­ра «Спасск» в Карагандинской области.

– Целями военно-патриотичес­кого сбора явились дальнейшее совершенствование военно-патриотического движения в стране, – сказал заместитель начальника Генерального штаба ВС РК, а также руководитель республиканского военно-пат­риотического сбора молодежи «Айбын», председатель респуб­ликанского штаба военно-пат­риотического общественного движения «Жас сарбаз» генерал-майор Мухамеджан Таласов. – Это и проведение идеологической работы по сплочению молодежи вокруг общенацио­нальной идеи «Мәңгілік Ел», формирование идейной убежденности и высокой нравственности, укрепление дружбы среди молодежи, воспитание в духе согласия и взаимного уважения, подготовка к воинской службе в Вооруженных силах, повышение имиджа казахстанской армии.

Всего в жарких состязаниях приняло участие порядка пяти с половиной сотен ребят, представляющих 32 команды. Это представители военно-пат­риотических клубов из всех регио­нов страны, победители регио­нальных отборочных туров, воспитанники республиканских школ «Жас ұлан», областных военных школ-интернатов и военно-патриотических клубов, созданных при воинских частях и учреждениях ВС РК, а также ­команда военно-патриотического клуба от Пограничной службы КНБ РК.

Победителям соревнований в общекомандном и личном зачетах были вручены грамоты, медали, кубки, ценные призы. Все участники получили сертификаты и памятные подарки с символикой военно-патриотичес­кого общественного движения «Жас сарбаз».