​Патриотами не рождаются

В частности, представители оборонного ведомства рассказали о четвертом республиканском военно-патриотическом сборе молодежи «Айбын», проходившем на полигоне учебного центра «Спасск» в Карагандинской области.
– Целями военно-патриотического сбора явились дальнейшее совершенствование военно-патриотического движения в стране, – сказал заместитель начальника Генерального штаба ВС РК, а также руководитель республиканского военно-патриотического сбора молодежи «Айбын», председатель республиканского штаба военно-патриотического общественного движения «Жас сарбаз» генерал-майор Мухамеджан Таласов. – Это и проведение идеологической работы по сплочению молодежи вокруг общенациональной идеи «Мәңгілік Ел», формирование идейной убежденности и высокой нравственности, укрепление дружбы среди молодежи, воспитание в духе согласия и взаимного уважения, подготовка к воинской службе в Вооруженных силах, повышение имиджа казахстанской армии.
Всего в жарких состязаниях приняло участие порядка пяти с половиной сотен ребят, представляющих 32 команды. Это представители военно-патриотических клубов из всех регионов страны, победители региональных отборочных туров, воспитанники республиканских школ «Жас ұлан», областных военных школ-интернатов и военно-патриотических клубов, созданных при воинских частях и учреждениях ВС РК, а также команда военно-патриотического клуба от Пограничной службы КНБ РК.
Победителям соревнований в общекомандном и личном зачетах были вручены грамоты, медали, кубки, ценные призы. Все участники получили сертификаты и памятные подарки с символикой военно-патриотического общественного движения «Жас сарбаз».