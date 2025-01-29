Патриотический час в Академии Нацгвардии: память о блокадном Ленинграде и связь поколений

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В день 81-й годовщины снятия блокады Ленинграда, в рамках празднования 80-летия Победы в Академии Национальной гвардии МВД РК состоялся патриотический час под названием «Город, не сломленный блокадой». Организаторами мероприятия выступили Совет ветеранов Академии и Союз ветеранов Афганистана и локальных войн

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

На встрече прозвучали истории мужества и стойкости, которые навсегда останутся в памяти народа. О трагических событиях и героической борьбе жителей блокадного Ленинграда рассказала кандидат исторических наук, профессор РаушанАльжанова, детально осветившая исторические аспекты блокады.

Особую эмоциональную глубину мероприятию придало выступление Ирины Седельниковой, жительницы блокадного Ленинграда. Её воспоминания о пережитом в те страшные годы вызвали у аудитории искреннее уважение к стойкости людей, переживших блокаду.

- В прошлом году мне довелось участвовать в церемонии перезахоронения останков советских солдат в Ленинградской области. Это напоминание о том, какой ценой далась нам победа. Связь поколений и память о подвиге предков объединяют всех, кто чтит историю и передаёт её следующим поколениям, - отметил Председатель Союза ветеранов Афганистана Шамиль  Шакиров.

С искренними словами благодарности к организаторам мероприятия обратился депутат Петропавловского городского маслихата, заместитель председателя филиала Народной партии Казахстана Болат Кожахметов. Он отметил важность сохранения исторической памяти, подчеркнув, что подвиги героев блокадного Ленинграда навсегда останутся в сердцах благодарных потомков. БолатТашимович поблагодарил Совет ветеранов Академии и Союз ветеранов Афганистана за организацию столь значимого мероприятия и выразил уверенность, что молодое поколение продолжит бережно хранить традиции патриотизма и уважения к истории.

Патриотический час завершился минутой молчания в память о погибших и словами благодарности организаторам за сохранение исторической памяти. Стоит отметить, что мероприятие стало важным напоминанием о цене, заплаченной за свободу и мир.

#Нацгвардия #ВОВ #блокада #Ленинград

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