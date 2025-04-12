Глава государства Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Нацио­нального курултая в Атырау обозначил основные ценности идеологической концепции «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс». Политика страны и казахстанское общество должны быть привержены идеалам, основанным на общечеловечес­ких и национальных ценностях: это независимость и патриотизм, закон и порядок, справедливость и ответственность.

Воплощение этих принципов возможно только при активном участии старшего поколения, в окружении которых растут малыши, школьники, молодежь. Для них образцами патриотизма, преданности делу и заслуженного признания в обществе служат ветераны труда. Ярким примером служения родной земле является Почетный граж­данин города Кызылорды и Кармакшинского района Садуакас Абдикадырулы Ансат. В текущем году аксакал отметил 80-летие. За его плечами – огромный жизненный и богатый трудовой опыт, масса ценных знаний, которые он сегодня передает подрастающему поколению.

Садуакас Ансат родился в поселке Жосалы Кармакшинского района. По окончании школы поступил в Казахский химико-технологический инс­титут в Шымкенте. В 1967 году, получив диплом с отличием по специальности «инженер-строитель», начал трудовую деятельность на заводах ЖБИ в Шымкенте.

В 1970-х годах Садуакас Ансат возглавил отдел капитального строительства Кызылординского облисполкома. В 1982-м после окончания очного отделения Академии общественных наук при ЦК КПСС в Москве стал инструктором в Кызылординском обкоме партии. Затем почти девять лет курировал вопросы капитального строи­тельства и идеологической работы на посту второго секретаря Кызылординского горкома партии. В период его работы в областном центре были введены в эксплуатацию десятки объектов промышленности, здравоохранения, образования, культуры, спорта, новые микрорайоны.

– В Советском Союзе предприятия и ресурсы находились в государственной собствен­ности. Правительство устанавливало цены и решало, какую продукцию производить. В соответствии с планами готовили и специалистов рабочих профессий, – говорит аксакал. – К примеру, когда осваивали целину, училища и институты выпускали агрономов, водников, механизаторов, комбайнеров. А для строи­тельства жилья выпускались каменщики, сварщики, токари и крановщики. Преимуществом плановой экономики было отсутствие безработицы и инфляции. По сути, мы сейчас возрождаем хорошо забытое старое: решаем вопросы занятости и открываем в колледжах нужные рабочие специальности.

Садуакас-аға после выхода на пенсию активно работает. В начале 90-х он возглавил территориальное главное управление по труду Приаралья, в 1997–2000 годах был заместителем начальника управления строительства АО «Харрикейн Кумколь Мунай», а с 2001 по 2004 год трудился­ в Астане советником председателя Агентства по миграции и демографии Алтыншаш Жагановой. Позднее, до 2010 года, занимался политичес­кой и общественной деятельностью в республиканской партии «Ақ жол» и ОО «Шаңырақ» в Алматы и Астане.

На вопрос, что бы он посоветовал молодежи, Садуакас-аға ответил: учиться и трудиться во благо страны.

– В свое время великий поэт, педагог, активист политического движения «Алаш» Магжан Жумабаев обращался к казахской молодежи с призывом: тянитесь к грамоте и знаниям, и тогда перед вами откроются широкие возможности для развития, – рассуждает аксакал.­ – Так и я скажу: учитесь и стремитесь к высоким целям. Я верю в молодежь! У нее сейчас есть все возможности, которые мне в юности даже во сне не приснились бы.

Садуакас Ансат проделал огромную работу по пропаганде государственного языка среди населения области и респуб­лики. Возглавляя областной филиал­ международного общества «Қазақ тілі», он инициировал и реализовал целый ряд проектов по расширению сферы применения казахского языка. Специалист твердо убежден: казахский язык обязан знать каждый гражданин Казахстана.

С 2012 года Садуакас-аға – наш коллега. Он учредитель и главный редактор газеты «Тіл сақшысы», где публикуются мнения об актуальных вопросах развития казахского языка и освещаются недоработки дея­тельности госорганов.

– После законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти прессу называют четвертой властью, – продолжает ветеран труда. – В развитых странах все подчиняются закону и порядку, отсюда и демократия, к которой мы стремимся по концепции «Адал азамат». Нынешнее поколение представителей СМИ должно доказать свою значимость и способность не только освещать, анализировать, но и предлагать, оказывая влияние на политику.

На общественной стезе Садуакас-аға много занимался популяризацией деятельности бывшего первого секретаря Кызылординского обкома партии, Героя Социалистического Труда Еркина Ауельбекова, который внес значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и страны. Садуакас-аға возглавлял областной филиал Фонда имени Ауельбекова. Отметим, что за счет пожертвований казахстанцев в фонд в ноябре 2021 года в Кокшетау Еркину Ауельбекову был установлен памятник.

– Честность, справедливость, трудолюбие, коллективизм – эти фундаментальные ценности зак­ладывались в основу социалистического общества, формировались у каждого гражданина страны со школьной скамьи. Развивался и достигал успеха тот, кто учился и трудился. Основной принцип социализма был «От каждого – по способностям, каждому – по труду».

Добросовестный труд Садуа­каса Ансата отмечен наградами. Он обладатель медалей «Ветеран труда СССР», «20 лет Независимости Республики Казахстан», к 10- и 20-летию Ассамблеи народа Казахстана, «100 лет Великой Октябрьской революции», имеет знак отличия «Ана тілі», почетный знак «Тіл жанашыры», «190 лет городу Кызылорда», «80 лет Кармакшинскому району», «70 лет Кызылординской области»… Аксакал имеет почетные грамоты акима и маслихата Кызыл­ординской области, Агентства РК по миграции и демографии, Благодарственное письмо главы Правительства Казахстана к 30-летию Независимости страны. За особый вклад в развитие государственного языка Садуакас Ансат Указом Президента РК награжден орденом «Парасат».

– Идеология «Адал азамат» направлена прежде всего на воспитание молодежи, – подчеркивает Садуакас Ансат. – Потому призываю молодых стремиться к знаниям, добросовестно трудиться и добиваться заслуженного успеха, ставя пат­риотизм, честность и справедливость превыше всего. Тогда у Казахстана будет счастливое и стабильное будущее.