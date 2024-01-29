Патриоту и реформатору

Свежий выпуск
0
Рустам Алмазов

В Алматы открыли памятник первому президенту Турции Мустафе Кемалю Ататюрку.

фото пресс-службы МКИ

Памятник установлен акиматом города Алматы в сквере, названном в 2023 году в честь видного турецкого национального лидера Мустафы Кемаля. В церемонии открытия приняли участие министр культуры и информации Аида Балаева, посол Турецкой Республики в Казахстане Мустафа Капуджу, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, аким города Алматы Ерболат Досаев, представители турецкой диаспоры и творческой интеллигенции.

Открывая церемонию, министр напомнила, что поручение об установке памятника было дано Президентом Касым-Жомартом Токаевым во время визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Казах­стан в честь 100-летия Турецкой Республики. Отмечая высокий уровень отношений между нашими государствами, Аида Балаева подчеркнула, что культурные связи стали золотым мостом сотрудничества между двумя братскими странами. Особая роль в этом отводится основателю современного турецкого государства, оставившему неизгладимый след в истории Турции.

– Реформы Ататюрка – серия политических, культурных, экономических и социальных изменений, превративших Турецкую Республику в нынешнее светское национальное государство, – по сей день оказывают влияние на ее развитие, – сказала Аида Балаева, подчеркнув, что памятник символизирует не только уважение к историческому наследию Турции, но и партнерство и сотрудничество двух народов.

В свою очередь посол Турецкой Республики в Казахстане Мустафа Капуджу отметил, что культурные, политические, экономические, социальные реформы, которые провел Мустафа Кемаль Ататюрк, внесли большой вклад в создание современного общества не только Турции, но и всех тюркских народов.

Тему общности тюркских народов продолжил генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев:

– Это очередной огромный вклад Казахстана в общую культуру тюркских народов. Хотел бы напомнить, что Международная организация тюркской культуры была основана именно здесь. И это в очередной раз доказывает отношение Казахстана к братским народам.

Памятник высотой три метра изготовлен из бронзы и установлен на гранитном постаменте. Над его соз­данием трудились казахстанские скульпторы Айдос Буркитбаев и Тимур Ермухаметов.

#Алматы #открытие #памятник #Мустафа Кемаль Ататюрк #президент Турции

Популярное

Все
Три человека погибли в ДТП в области Жетысу
Мария Дмитриенко выиграла «золото» рейтингового Кубка мира по стендовой стрельбе
Столичные волонтеры помогают пенсионерам с уборкой снега
Определились победители международного легкоатлетического турнира в Астане
Ажар Гиният: «Насилие против медработников должно жестко пресекаться»
Qostanai IT Hub представил пять новых проектов
Еще один российский теннисист будет выступать за Казахстан
Имена коррупционеров планируют публиковать в Казахстане
Трамп предрек теракты в США из-за ситуации на границе
Свыше центнера рыбы изъяли у браконьеров в Атырауской области
Более 42 тыс. кубометров снега вывезли за ночь из Астаны
Аким Усть-Каменогорска требует вернуть здание вокзала в комсобственность
У нас сегодня снег!
Несколько стран приостановили финансирование агентства ООН по палестинским беженцам
Сибирскую косулю застрелил житель Акмолинской области
Янник Синнер выиграл Australian Open
Французский турист нашел алмаз весом 7,46 карат
Будем честны друг с другом
На грани остановки
Деревня, в которой хочется жить
На Млечном пути обнаружен загадочный объект
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
И подъехал к мечети экскаватор...
Умер известный телеведущий Владимир Рерих
Итальянцы намерены выпускать макароны в Акмолинской области
Жозеп Боррель обвинил Израиль в создании ХАМАС
Собаке с шестью лапами успешно удалили лишние конечности
Жительницу Карагандинской области поздравили со 100-летием
В Афганистане пропал российский самолет
Вернуть нельзя оставить
Казахстанские боксеры заняли первое место на международном турнире
Иртыш вышел из берегов
Казахстанец Амир Омарханов сенсационно обыграл первую ракетку Australian Open среди юниоров
Единое время для единой страны
Жарайсың, Илья!
Сломавшую в горах ногу россиянку спасли близ Риддера
Гражданка Узбекистана погибла в ДТП в Атырауской области
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта

Читайте также

Молодежный идеатон
Будьте активны!
На связи
Первый пошел!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]