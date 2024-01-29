Патриоту и реформатору

Памятник установлен акиматом города Алматы в сквере, названном в 2023 году в честь видного турецкого национального лидера Мустафы Кемаля. В церемонии открытия приняли участие министр культуры и информации Аида Балаева, посол Турецкой Республики в Казахстане Мустафа Капуджу, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, аким города Алматы Ерболат Досаев, представители турецкой диаспоры и творческой интеллигенции.

Открывая церемонию, министр напомнила, что поручение об установке памятника было дано Президентом Касым-Жомартом Токаевым во время визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Казах­стан в честь 100-летия Турецкой Республики. Отмечая высокий уровень отношений между нашими государствами, Аида Балаева подчеркнула, что культурные связи стали золотым мостом сотрудничества между двумя братскими странами. Особая роль в этом отводится основателю современного турецкого государства, оставившему неизгладимый след в истории Турции.

– Реформы Ататюрка – серия политических, культурных, экономических и социальных изменений, превративших Турецкую Республику в нынешнее светское национальное государство, – по сей день оказывают влияние на ее развитие, – сказала Аида Балаева, подчеркнув, что памятник символизирует не только уважение к историческому наследию Турции, но и партнерство и сотрудничество двух народов.

В свою очередь посол Турецкой Республики в Казахстане Мустафа Капуджу отметил, что культурные, политические, экономические, социальные реформы, которые провел Мустафа Кемаль Ататюрк, внесли большой вклад в создание современного общества не только Турции, но и всех тюркских народов.

Тему общности тюркских народов продолжил генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев:

– Это очередной огромный вклад Казахстана в общую культуру тюркских народов. Хотел бы напомнить, что Международная организация тюркской культуры была основана именно здесь. И это в очередной раз доказывает отношение Казахстана к братским народам.

Памятник высотой три метра изготовлен из бронзы и установлен на гранитном постаменте. Над его соз­данием трудились казахстанские скульпторы Айдос Буркитбаев и Тимур Ермухаметов.