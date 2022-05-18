Фото: ДЧС Алматы
Происшествия , Чрезвычайные ситуации
Крупный пожар тушат на Атакенте в Алматы – видео
Елисеева Екатерина
корреспондент

В Алматы горит павильон на территории Казахстанского центра делового сотрудничества "Атакент", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям города.

"Силы и средства работают по повышенному рангу по адресу: Бостандыкский район, улица Тимирязева, 42. Происходит горение павильона на территории КЦДС "Атакент". Угрозы распространения нет. На месте развернут оперативный штаб. Создано два участка тушения пожара, введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты с западной и восточной сторон", – говорится в сообщении. 

По предварительной информации павильон пустой. 

 "Здание, со слов администрации, находится на реконструкции. Угрозы распространения огня нет. Жертв и пострадавших нет. На месте работают 50 человек личного состава и 17 единиц техники. Принятыми мерами по пожару достигнута локализация в 17:11. Ранее в павильоне располагался бассейн "Дельфин", – дополнили в пресс-службе. 

 

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