Павильон "Нур Алем" отнесли к категории особо важных гособъектов

К категории особо важных государственных объектов отнесли павильон "Нур Алем". Об этом говорится в постановлении Правительства от 9 ноября 2017 года № 728, сообщает zakon.kz.
В соответствии с документом, к особо важным государственным относятся объекты, нарушение целостности которых может негативно повлиять на безопасность государства, четкую реализацию возложенных на него функций, привести к значительному ущербу экономике, осложнить межгосударственные отношения, а также имеющие важное значение для государства и общества.
Так, к категории особо важных государственных объектов относятся:
1) административные здания и объекты центральных и местных исполнительных государственных органов Республики Казахстан республиканского и областного значения, Верховного суда РК, местных и других судов, Генеральной прокуратуры, прокуратуры областей, прокуратуры города республиканского значения и столицы республики, городские и приравненные к ним военные и другие специализированные прокуратуры, Комитет по правовой статистике и специальным учетам и его территориальные подразделения;
2) объекты Национального банка Республики Казахстан, его филиалы и хранилища;
3) иностранные дипломатические представительства, консульские учреждения и представительства международных организаций, аккредитованные в Республике Казахстан;
4) павильон "Казахстан" акционерного общества "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017".
11 ноября прошло открытие туристической зоны выставочного комплекса "Астана ЭКСПО-2017". В нее вошли Зона лучших практик технологий "зеленой" энергетики, тематические павильоны и центральный павильон "Нур Алем", который за время выставки посетили более миллиона туристов.
Кроме того, в туристическую зону вошел и Арт-центр выставки, в котором теперь будут проводиться различные культурные и выставочные мероприятия.
В соответствии с документом, к особо важным государственным относятся объекты, нарушение целостности которых может негативно повлиять на безопасность государства, четкую реализацию возложенных на него функций, привести к значительному ущербу экономике, осложнить межгосударственные отношения, а также имеющие важное значение для государства и общества.
Так, к категории особо важных государственных объектов относятся:
1) административные здания и объекты центральных и местных исполнительных государственных органов Республики Казахстан республиканского и областного значения, Верховного суда РК, местных и других судов, Генеральной прокуратуры, прокуратуры областей, прокуратуры города республиканского значения и столицы республики, городские и приравненные к ним военные и другие специализированные прокуратуры, Комитет по правовой статистике и специальным учетам и его территориальные подразделения;
2) объекты Национального банка Республики Казахстан, его филиалы и хранилища;
3) иностранные дипломатические представительства, консульские учреждения и представительства международных организаций, аккредитованные в Республике Казахстан;
4) павильон "Казахстан" акционерного общества "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017".
11 ноября прошло открытие туристической зоны выставочного комплекса "Астана ЭКСПО-2017". В нее вошли Зона лучших практик технологий "зеленой" энергетики, тематические павильоны и центральный павильон "Нур Алем", который за время выставки посетили более миллиона туристов.
Кроме того, в туристическую зону вошел и Арт-центр выставки, в котором теперь будут проводиться различные культурные и выставочные мероприятия.