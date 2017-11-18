Павильон "Нур Алем" отнесли к категории особо важных гособъектов

Общество
К категории особо важных государственных объектов отнесли павильон "Нур Алем". Об этом говорится в постановлении Правительства от 9 ноября 2017 года № 728, сообщает zakon.kz.

В соответствии с документом, к особо важным государственным относятся объекты, нарушение целостности которых может негативно повлиять на безопасность государства, четкую реализацию возложенных на него функций, привести к значительному ущербу экономике, осложнить межгосударственные отношения, а также имеющие важное значение для государства и общества.

Так, к категории особо важных государственных объектов относятся:

1) административные здания и объекты центральных и местных исполнительных государственных органов Республики Казахстан республиканского и областного значения, Верховного суда РК, местных и других судов, Генеральной прокуратуры, прокуратуры областей, прокуратуры города республиканского значения и столицы республики, городские и приравненные к ним военные и другие специализированные прокуратуры, Комитет по правовой статистике и специальным учетам и его территориальные подразделения;

2) объекты Национального банка Республики Казахстан, его филиалы и хранилища;

3) иностранные дипломатические представительства, консульские учреждения и представительства международных организаций, аккредитованные в Республике Казахстан;

4) павильон "Казахстан" акционерного общества "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017".

11 ноября прошло открытие туристической зоны выставочного комплекса "Астана ЭКСПО-2017". В нее вошли Зона лучших практик технологий "зеленой" энергетики, тематические павильоны и центральный павильон "Нур Алем", который за время выставки посетили более миллиона туристов.

Кроме того, в туристическую зону вошел и Арт-центр выставки, в котором теперь будут проводиться различные культурные и выставочные мероприятия.

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