Паводки обнажили проблемы дорожной инфраструктуры – Бектенов

По словам премьера, если бы имелись пропускные трубы, то многие дороги удалось бы сохранить

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе заседания премьер-министр Олжас Бектенов поднял актуальный вопрос наличия в Казахстане водопропускных сооружений под действующей дорожной инфраструктурой. Он отметил, что эта проблема была особенно обострена весной, сообщает Kazpavda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

«Паводковый период показал необходимость обязательного наличия водопропускных сооружений под действующей дорожной инфраструктурой. Сколько было размыто дорог из-за течения и скопления воды. А если бы имелись пропускные трубы, то и многие дороги удалось бы сохранить. В этой связи Министерству транспорта надо обеспечить пересмотр действующей инфраструктуры. Также следует актуализировать нормативы при проектировании новых дорожно-строительных проектов с учетом гидрогеологической обстановки на местности, внедрения новых технологий, а также цифровизации проектных решений», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Глава правительства также отметил, что новым Законом «О государственных закупках» предусмотрено внедрение в дорожном строительстве проектов «под ключ», по принципу ЕРСМ – Engineering Procurement and Construction Managemen (проектирование, инжиниринг, поставки и управление строительством). Теперь необходимо обеспечить четкий механизм его реализации.

Помимо этого Министерству промышленности и строительства совместно с Министерством финансов поручено в срочном порядке разработать и утвердить механизм осуществления реализации бюджетных проектов, с учетом опыта проекта БАКАД.