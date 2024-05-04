Паводки в Казахстане: Около 700 млн тенге выделено на ремонт и восстановление жилья

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Жители пострадавших областей республики подают соответствующие заявления в специально созданные региональные комиссии. На сегодняшний день принято 24 835 заявок.



По состоянию на 4 мая единовременную выплату в размере 100 МРП получили 16 168 семей на сумму более 5,7 млрд тенге. Объем выплат за павший скот превысил 916 млн тенге.



На сегодняшний день в пострадавших регионах обследовано 4556 жилых домов, по 2845 объектам проведена оценка.

Более 696 млн тенге выделено на проведение ремонтных работ и восстановление жилья. Это затронуло 530 семей.



Еще 53 семьи получили дома и квартиры взамен разрушенного жилья в Акмолинской, Костанайской, Карагандинской и Павлодарской областях.



Работа по возмещению ущерба продолжается и находится на строгом контроле правительства. По поручению президента страны всем пострадавшим гражданам будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.

