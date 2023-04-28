Павушки из «Ладушки»

Отметил в столичном Доме дружбы, где же еще! Ведь коллектив творит при Русской общине Астаны и за эти годы органично влился в городскую Ассамблею народа Казахстана, «украсив наши праздники яркой палитрой русского народного творчества», как указали в приветственном адресе работники акимата. Ансамбль стал узнаваемым, и без него не обходится нынче ни один праздник.

А начиналось все в далеком уже 1993-м. В Государственном академическом русском театре драмы им. М. Горького.

– Шел легкий косметический ремонт, и вдруг в мой кабинет распахивается дверь и влетают пять человек. Я перепугалась, подумала, что случилось невообразимое. Но они хором ответили, мол, ничего страшного не произошло, просто решили создать ансамбль. Как назовете? – Ладушка! – ответил один из пятерых, Александр Зарипов, – вспоминает Лейла Абасова, в ту пору завлит театра. Обладательница звонкого голоса и неуемного темперамента, она и сейчас служит в театре помощником режиссера, несмотря на давно наступивший «пенсион». А у «Ладушек» Лейла – режиссер-постановщик мероприятий на протяжении всех лет существования ансамбля.

– 14 февраля – первое выступление и оглушительный успех! А через четыре дня уже поездка на Международный фестиваль «С Россией в сердце» в город Смоленск. И снова овации! А затем – поездка на конкурс «Емелино счастье» в Республику Саха (Якутия), – продолжает художест­венный руководитель. Сейчас в репертуаре более 250 песен, а за годы существования в нем успела спеть не одна сотня «павушек». От юных дев – до бабушек. «Ладушка» объездила весь Казах­стан, включая Байконыр, и стала лауреатом 25 фестивалей и конкурсов, международных в том числе.

Итак. Петух прокукарекал (из динамика), и на сцену выбежали девушки из танцевального ансамбля «Алтын дән». Это гости, коих пришло немало. Веселой «калинкой» задали темп концерта. Потом вспомнили основателей, тех самых Александра и Татьяну Зариповых. А еще у истоков стояли Антонина Купряшина и Зинаида Кузнецова. Обе фанатки песни и подруги по жизни. Вот они в зале. И сейчас вместе!

Песни ансамбля перемежались выступлениями гос­тей, звучали поздравления. Пришли белорусы Дмитрий Останкович и его «Вяселка», ансамбль «Русская песня» из села Коргалжын, руководит которым Ирина Деева, известная поэтесса и фольклорист (они давние друзья с «Ладушкой») и «Казачья слобода». А руководитель «Әжелер Шаңырақ» Куляш Коспармакова пожелала, чтобы за творчество всегда говорили спасибо, рақмет и merci!

Но главные на сцене – именинники! Их сейчас 12. Им хоть и двадцать, но от 45 до 76. Русские, украинцы, казахи. Самая старшая – Кульпаш Калкабекова. Мама пятерых, бабушка шестерых, проработавшая учителем почти 50 лет. Победительница недавнего конкурса «Super Әже-2023», где покорила всех, станцевав задорную «цыганочку». Поверьте, в цветастых юбках «супербабушка» выглядела весьма эффект­но. Сам видел! А на концерте спела «Гәкку» из оперы «Қыз Жібек». И голос хорош!

Полностью отдается сцене руководитель, дирижер и вдохновитель Андрей Авдеев. Он и в дуэте, и в трио, и со всеми, и с бубном («арфы нет, возьмите бубен!»). Мультиинструменталист-самоучка (гитара, балалайка, ударные), учитель русского языка по образованию и инженер-связист «в миру».

Музыкальные руководители Елена Ткач и Людмила Михайлова. Они, как говорят подруги, «слухачки». Хорошо с ними работать: везде, где бывают, собирают материал. Потом он изучается, обрабатывается и... поется.

Первая песня, прозвучавшая в дебютном празднике Масленница в 1993 году, называлась «Дарья», потом были «Белая черемуха», «Елочки-сосеночки»... Но любимые – все!