Печь на практике

До конца года 50 юношей и девушек получат на этом производстве первые практические навыки. Открытие пекарни ECO-NAN состоялось в рамках социального проекта, который организовали две общественные организации – фонд «Дорогу молодым» и Ассоциация выпускников детских домов Казахстана.

Как заявил президент ОФ «Дорогу молодым» Рафаэль Гасанов, кроме социальной составляющей, приоритетом в организации деятельности предприятия будут качество используемых пищевых продуктов и экологичность самого производства. В магазине при пекарне покупатели смогут приобретать только свежевыпеченную продукцию по низкой цене и в экологически безопасной упаковке – экопакете. Сырье для выпечки хлебобулочных изделий планируется закупать исключительно у отечественных производителей. С местными сельхозтоваропроизводителями заключены договоры на поставку муки, яиц, масла и сахара.

Необходимое для цеха оборудование помог­ли приобрести меценаты. А при поддержке акимата Алматы была благоустроена производственная территория – уложен асфальт на подъездах к цеху, смонтировано освещение.