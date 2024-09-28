Пекин: Путинцева уступила экс-первой ракетке мира

Матч продолжался 1 час 48 минут, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Чемпионат.ру

Фото: Чемпионат.ру

В матче второго круга теннисного турнира категории WTA-1000 в Пекине 32-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева уступила Наоми Осаке из Японии (73-я в рейтинге WTA).

Встреча закончилась со счётом 3:6, 6:4, 6:2 в пользу японки.

Матч продолжался 1 час 48 минут.

Путинцева выполнила четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных.

Японская теннисистка шесть раз подала навылет, также сделала две двойные ошибки и выиграла пять брейк-пойнтов из семи.

Соперницей Осаки в 1/16 финала соревнований в Пекине станет 60-я ракетка мира Кэти Волынец из США.

Наоми Осака является бывшей первой ракеткой мира.