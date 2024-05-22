Пенсионер задушил жену шнурком в ЗКО

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Сначала убийца избил свою супругу

Фото: Kazpravda.kz

73-летнего жителя Западно-Казахстанской области приговорили к 10 годам лишения свободы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Сообщается, что специализированным межрайонным судом по уголовным делам Западно-Казахстанской области рассмотрено уголовное дело в отношении 73-летнего гражданина М. Он обвинен в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 уголовной статьи "Убийство".

Пенсионер приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет.

«Согласно материалам дела, гражданин «М», в квартире, где они проживали, избил свою супругу, с которой прожил 48 лет, задушив шнурком, а затем задушил ее руками за шею», – отметили в суде. 

В судебном заседании подсудимый показал, что сожалеет о содеянном, признает совершенное преступление, добавили в суде. 

#суд #приговор #убийство #пенсионер

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