На 30 млн тенге обманула пенсионерка жителей Павлодарской области

Она продавала им квартиры, которые числились за умершими

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Десять потерпевших добровольно отдавали свои миллионы за жилье в Экибастузе и Павлодаре по низкой стоимости, но проблемное - с долгами или арестами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на irbistv.kz

В приговоре экибастузского городского суда указано, что никто из жертв квартиры не получил. Жилье, к слову, принадлежало отделу занятости, отделу финансов Экибастуза и некоторые квартиры числились за умершими людьми. Есть в списках даже мальчик, который находится в детдоме.

Обманом предприимчивая пенсионерка занималась порядка трех лет. В суде подсудимая вину не стала отрицать, хотя по некоторым эпизодам якобы была всего лишь посредником, а всеми вопросами занимались ее знакомые юристы. К слову, ранее 66-летняя обвиняемая уже имела судимость, также по факту мошенничества. На этот раз ей назначили 5 лет колонии.

«Иски потерпевших удовлетворить в полном объеме. Взыскать материальный вред в сумме 4 560 000, 2 600 000, 1 550 000, 2 000 000, 1 800 000. Предоставить месячный срок после вступления приговора в законную силу для добровольного исполнения приговора в части гражданского иска», - указано в приговоре павлодарского городского суда №2.

Ущерб, к слову, был изначально больше около 30 миллионов. Частично пенсионерка вернула деньги, по одному эпизоду потерпевшая скончалась, а потому возмещать некому.

Также в уголовном деле по одному факту фигурирует 60-летняя знакомая обвиняемой. Она единожды ввязалась в мошенничество. Ей назначили 2 года ограничения свободы.