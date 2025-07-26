Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

После общения с телефонными аферистами пенсионерка лишилась всех своих сбережений, а именно 200 тыс. долларов, 20 тыс. евро, 4 млн рубл., 5 кг золота

Пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником сервисной службы и сообщил, что в доме, где она живет, будет производиться замена домофона. Под этим предлогом злоумышленник уговорил ее назвать ему код, поступивший в смс, якобы для получения новых ключей.

"Спустя некоторое время женщине позвонил «лжесотрудник роскомнадзора», который сказал, что ее персональные данные похищены, якобы от нее и ее супруга оформлены доверенности и чтобы сохранить сбережения нужно следовать указаниям по телефону. За 5 дней общения с телефонными аферистами, в том числе по видеосвязи, введенная в заблуждение женщина, называя кодовое слово, отдала различным курьерам деньги и 20 золотых слитков весом по 250 г. каждый, а всего имущества на общую сумму более 63,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Установление всех обстоятельств хищения на контроле прокуратуры.