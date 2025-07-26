Пенсионерка отдала мошенникам $200 тысяч и 5 кг золота

Происшествия
225

Пенсионерке в Москве позвонил неизвестный, представился сотрудником сервисной  службы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру российского города

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

После общения с телефонными аферистами пенсионерка лишилась всех своих сбережений, а именно 200 тыс. долларов, 20 тыс. евро, 4 млн рубл., 5 кг золота 

Пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником сервисной  службы и сообщил, что в доме, где она живет, будет производиться замена домофона. Под этим предлогом злоумышленник уговорил ее назвать ему код, поступивший в смс, якобы для получения новых ключей.

"Спустя некоторое время женщине позвонил «лжесотрудник  роскомнадзора», который сказал, что ее персональные данные похищены, якобы от нее и ее супруга оформлены доверенности и чтобы сохранить сбережения нужно следовать указаниям по телефону.

За 5 дней общения с телефонными аферистами, в том числе по видеосвязи, введенная в заблуждение женщина, называя кодовое слово, отдала различным курьерам деньги и 20 золотых слитков весом по 250 г. каждый, а всего имущества на общую сумму более 63,7 млн рублей", - говорится в сообщении. 

Установление всех обстоятельств хищения на контроле прокуратуры. 

#Москва #мошенники #пенсионерка

Популярное

Все
Скрытый патруль против лихачей
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
Победителей ждут гранты
Бронзовое трио из Казахстана
Принимаются активные меры по созданию рабочих мест
Дом на миллион: как молодой агроном получил шанс остаться в селе
Поддержка для айболитов
Быть готовыми к любым ситуациям
Курсантов учат морскому делу
Урожайность обеспечат рукотворные дожди
На повестке – здоровье будущих поколений
Про гармонию и любовь
Как не попасть на удочку мошенников
Абай и Достоевский
Почему в Карагандинской области не хватает директоров школ?
«Нет!» поколению NEEТ
Водопотребление – строго по правилам
Впечатляющий вклад в науку
Работа вдохновляет и придает смысл жизни
Длинные деньги для бизнеса
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Правительство разъяснило бизнесу нормы нового налогового кодекса
Налоговый Кодекс Республики Казахстан
В списке ключевых игроков Евразии
В Шымкенте прошел XII Гражданский форум
Александр Бублик вышел в финал турнира в Швейцарии
Сильные дожди накроют Казахстан
В Приаралье формируется кластер стройиндустрии
Вдвое увеличилось число туристов в Туркестанской области
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
59 детей потерялись на праздничном концерте в Темиртау
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Токаев выразил соболезнования народу Вьетнама в связи со стихийным бедствием
Гибель крановщика на стройке в Астане: возбуждено уголовное дело
В мире усиливается экстремальная жара – ученые
В Астане стартовало ОПМ «Перевозчик»
Казахстанские школьники успешно выступают на международной математической олимпиаде
Где производят самый вкусный кумыс в Казахстане
В Караганде подорожает проезд в автобусе
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Из Рабочего поселка – в Париж
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Распоряжение Главы государства о назначении
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года
Когда региональная сила становится мировым аргументом
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке

Читайте также

Переходившему мост подростку в Шымкенте потребовалась помощ…
КНБ задержал мужчину, ворующего данные иностранных компаний
Спасатели обнаружили фрагменты пропавшего вертолета в Алмат…
Пострадавших при пожаре в горах Алматы нет - МЧС

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]