Пенсионерка в Астане чуть не отдала миллионы мошенникам

В Астане благодаря оперативным действиям сотрудников полиции и бдительности работников одного из банков удалось предотвратить крупное мошенничество в отношении 88-летней жительницы столицы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Сигнал о возможном мошенничестве поступил от сотрудников банка, которые обратили внимание на взволнованное состояние пожилой клиентки. Женщина находилась на постоянной связи с неизвестными лицами по телефону и выполняла их указания. Информация была незамедлительно передана в полицию. Прибывшие на место полицейские установили, что пенсионерка стала жертвой многоэтапной мошеннической схемы.

По предварительным данным, сначала злоумышленники представились сотрудниками телекоммуникационной компании и сообщили о необходимости замены модема. Получив доверие женщины, они продолжили реализацию своего плана. Позже с пенсионеркой связались лжесотрудники правоохранительных органов и сообщили, что на ее счета якобы совершается кибератака. Под предлогом сохранения сбережений злоумышленники убедили женщину снять все накопления и подготовить их для передачи. Следуя указаниям аферистов, пенсионерка уже успела снять со своего депозитного счета 7 млн тенге. Кроме того, мошенники требовали снять еще 6 млн тенге в другом отделении банка и собрать все имеющиеся дома наличные деньги. Женщине подробно объясняли, как подготовить средства к передаче якобы уполномоченному сотруднику банка. Благодаря внимательности работников банка и своевременному вмешательству сотрудников полиции преступный замысел удалось сорвать.

Все денежные средства были сохранены, а дальнейшие действия мошенников пресечены. Полиция напоминает гражданам: сотрудники банков, правоохранительных органов и государственных учреждений никогда не требуют переводить деньги на "безопасные счета", снимать наличные или передавать их третьим лицам. При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и сообщить о случившемся по телефону "102".



