​Перчатки – это выгодно

Открытие первого в нынешнем году в области предприятия позволило обеспечить работой полсотни человек. До конца 2016 года в Южном Казахстане планируется реализовать еще 18 проектов, расположенных на территории семи индустриальных зон. Здесь будут выпускать строительные материалы, медицинскую технику, пищевую продукцию и мебель.

По информации генерального директора управляющей компании «Индустриальная зона «Оңтүстік» Мухтара Турабекова, сегодня в 11 промышленных зонах региона уже реализуется 143 инвестиционных проекта на сумму 174 млрд тенге, создано около 11,5 тыс. рабочих мест. И заявки продолжают поступать. Наблюдается повышенный интерес к созданию производств и со стороны иностранных инвесторов. На территории промзон сейчас работают 22 совместных предприятия, в них привлечено более 65 млрд тенге иностранного капитала.