Перечень бесплатных лекарств расширили в Казахстане

Министерство здравоохранения Казахстана расширило перечень лекарственных препаратов для обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями на амбулаторном уровне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий казахстанцев с определенными заболеваниями (состояниями) в рамках Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и в системе обязательного социального медстрахования включены 4 орфанных заболевания и 19 лекарственных средств.

«Так, лекарственными средствами на амбулаторном уровне будут обеспечены дети с острым лимфобластным лейкозом (понатиниб), врожденной генерализованной липодистрофией Берардинелли-Сейпа (метрелептин), спинальной мышечной атрофией (нусинерсен) и нейробластомой (изотретионин) и др.

Также включены новые лекарственные средства детям с эпилепсией (тетракозактид, этосуксимид, вигабатрин, сультиам, лакосамид, перампанел, фенитоин, зонисамид, стирипентол, клобазам), мышечной дистрофией Дюшенна (дефлазакорт) и хроническим вирусным гепатитом С (софосбувир и ледипасвир)», – уточнили в Минздраве.

Новыми лекарствами планируется обеспечить более 2 тысяч детей.

На сегодня бесплатное обеспечение лекарственными средствами на амбулаторном уровне осуществляется по 26 орфанным заболеваниям. За счет республиканского бюджета лекарства по орфанным заболеваниям предоставляются 13 977 пациентам (из них 3 499 детей), а за счет местного бюджета – 1 968 детям.

Эта работа на амбулаторном уровне ведется 616 организациями первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

Поставляет лекарства в медорганизации единый дистрибьютор на основании их заявок.

В целом, подчеркнули в министерстве, расширение перечня лекарственных средств для детей с орфанными заболеваниями обеспечит:

- закуп дорогостоящих и незарегистрированных в Казахстане лекарств;

- доступность инновационных подходов к лечению детей с редкими заболеваниями, наиболее широко обсуждаемыми в социальных сетях, такие как спинальная мышечная атрофия, эпилепсия и другие;

- улучшение качества жизни пациентов с тяжелыми угрожающими жизни или приводящими к инвалидности заболеваниями.