Фото: Минздрав РК
Здравоохранение
Перечень бесплатных лекарств расширили в Казахстане

Министерство здравоохранения Казахстана расширило перечень лекарственных препаратов для обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями на амбулаторном уровне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий казахстанцев с определенными заболеваниями (состояниями) в рамках Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и в системе обязательного социального медстрахования включены 4 орфанных заболевания и 19 лекарственных средств.

«Так, лекарственными средствами на амбулаторном уровне будут обеспечены дети с острым лимфобластным лейкозом (понатиниб), врожденной генерализованной липодистрофией Берардинелли-Сейпа (метрелептин), спинальной мышечной атрофией (нусинерсен) и нейробластомой (изотретионин) и др.

Также включены новые лекарственные средства детям с эпилепсией (тетракозактид, этосуксимид, вигабатрин, сультиам, лакосамид, перампанел, фенитоин, зонисамид, стирипентол, клобазам), мышечной дистрофией Дюшенна (дефлазакорт) и хроническим вирусным гепатитом С (софосбувир и ледипасвир)», – уточнили в Минздраве.

Новыми лекарствами планируется обеспечить более 2 тысяч детей.

На сегодня бесплатное обеспечение лекарственными средствами на амбулаторном уровне осуществляется по 26 орфанным заболеваниям. За счет республиканского бюджета лекарства по орфанным заболеваниям предоставляются 13 977 пациентам (из них 3 499 детей), а за счет местного бюджета – 1 968 детям.

Эта работа на амбулаторном уровне ведется 616 организациями первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

Поставляет лекарства в медорганизации единый дистрибьютор на основании их заявок.

В целом, подчеркнули в министерстве, расширение перечня лекарственных средств для детей с орфанными заболеваниями обеспечит:

- закуп дорогостоящих и незарегистрированных в Казахстане лекарств;

- доступность инновационных подходов к лечению детей с редкими заболеваниями, наиболее широко обсуждаемыми в социальных сетях, такие как спинальная мышечная атрофия, эпилепсия и другие;

- улучшение качества жизни пациентов с тяжелыми угрожающими жизни или приводящими к инвалидности заболеваниями.

 

Популярное

Все
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Тонкая красная нить инфоцыганства
Чем позже ваш ребенок ­узнает, что такое Всемирная паутина, тем меньше у вас будет головной боли
Виноват ли климат и климат ли виноват?
Мир можно изменить, если изменить людей
Так вершились судьбы миллионов
Скоро ли жители и гости столицы получат удобный выезд из города на скоростную трассу?
«Черный принц», «елизавета» и... «болото»
Тише едешь – дальше будешь
О новой мошеннической схеме предупреждает казахстанцев ЕНПФ
Новый сезон изысканий принес группе отечественных и зарубежных ученых, ведущих раскопки в Кызылординской области, сенсационное открытие
Острота ума и спокойствие сердца
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 августа
Познакомиться с образцами исконного казахского народного творчества можно на открывшейся в столице выставке
Хотят и могут
Мама не любит Интернет
Больше половины организаций образования Костанайской области, в которых проводилась аттестация, не прошли проверку
В лидерах – «Актобе»
«Бавария» бьет рекорды
Жест доброй воли
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
Регистрацию водителей в приложении Яндекс GO предложил изменить Мусин
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Новое постановление санврача заработало в Нур-Султане
Названы обладатели грантов Академии госуправления при Президенте РК
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Токаев выразил соболезнования Премьер-министру Армении
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 августа
В Восточном Казахстане в продаже появился сахар по 539 тенге
В Восточном Казахстане при раскопках раннесакского погребения обнаружили великолепные элементы парадного конского снаряжения
Жители Талгара возмутились состоянием новой школы, построенной за три миллиарда тенге
Снег выпал в ВКО
175 штрафов "накатал" водитель с подложными номерами
Оставьте нас в покое! Так отреагировали горожане в ответ на включение более сотни многоэтажных домов в программу реновации
Созвучие великих
Премьера телеверсии балета «Шелковый путь» состоится в конце августа
Металлический штырь вытащили из головы ребенка акмолинские врачи
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана

Читайте также

Здравоохранение
Руководителю департамента фармконтроля по Шымкенту объявлен…
Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 августа
Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 августа
Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 августа

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]