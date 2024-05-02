Медицинский поезд «Саламатты Казахстан» отправился из Астаны в аулы

В этом году «поликлиника на колесах» начнет свою работу с западных регионов, пострадавших от паводков

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Медицинский поезд с бригадой врачей отправился из Астаны для оказания бесплатной амбулаторной помощи жителям 147 отдаленных сел на протяжении всего маршрута, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Как сообщается, в этом году «поликлиника на колесах» начнет свою работу с западных регионов, пострадавших от паводков, и нацелена охватить медуслугами 90 тысяч сельского населения.

«Благодаря проекту многие жители станций и прилегающих к ним населенных пунктов могут получить консультации квалифицированных врачей и пройти обследование на наличие каких-либо заболеваний. Впервые в этом году закуплен маммограф, услуги которого также будут доступны для населения. В работе поезда примут участие 14 узких специалистов. Таким образом, благодаря деятельности поезда, увеличивается возможность выявить патологию на ранней стадии, когда человеку можно эффективно помочь», - сказал первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев на церемонии запуска медпоезда.

В составе врачебной бригады будут оказывать медпомощь терапевт, хирург, педиатр, психолог, невропатолог, специалист ультразвуковой диагностики, врач общей практики, рентгенолог, кардиолог, стоматолог, офтальмолог, отоларинголог, онколог-маммолог, гинеколог и уролог.

Кроме консультативно-диагностической помощи, специалисты медпоезда смогут провести мини-операции, выдать направления на плановое лечение в стационары.

График движения медпоезда разработан с учетом отсутствия медицинских пунктов в отдаленных станциях, также на основании обращений граждан и государственных органов. Врачи медицинской бригады окажут первичную медико-санитарную и консультативно-диагностическую помощь сельским жителям, находясь в среднем по 1-2 дня на каждой станции.

«Поезд «Саламатты Қазақстан» - это уникальный проект. Важно, что Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте оказывает всестороннюю поддержку проекту. Помимо проведения медицинских консультаций и диагностики, жителям отдаленных населенных пунктов оказывается медиативно-правовая и психологическая помощь, принимаются меры по разрешению конфликтов, приему обращений, защите прав и интересов граждан», - отметил вице-министр культуры и информации РК Евгений Кочетов.

Всего с 2010 года проект «Медицинские поезда» посетил 1991 станцию во всех регионах страны, обследовано 658 407 человек, в том числе 142 660 детей. Количество осмотров врачей составило порядка 3,5 млн, проведено около 29 тыс. мини-амбулаторных операций, стоматологическая помощь оказана 169 тыс. жителей.

Социальный проект реализуется при партнерстве Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, Министерства здравоохранения РК и группы компаний АО «Самрук-Қазына» фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust», добавили в Минздраве.