Медицинский поезд «Саламатты Казахстан» отправился из Астаны в аулы

Здравоохранение
186
Наталия Буланова
выпускающий редактор

В этом году «поликлиника на колесах» начнет свою работу с западных регионов, пострадавших от паводков

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Медицинский поезд с бригадой врачей отправился из Астаны для оказания бесплатной амбулаторной помощи жителям 147 отдаленных сел на протяжении всего маршрута, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Как сообщается, в этом году «поликлиника на колесах» начнет свою работу с западных регионов, пострадавших от паводков, и нацелена охватить медуслугами 90 тысяч сельского населения.

«Благодаря проекту многие жители станций и прилегающих к ним населенных пунктов могут получить консультации квалифицированных врачей и пройти обследование на наличие каких-либо заболеваний. Впервые в этом году закуплен маммограф, услуги которого также будут доступны для населения. В работе поезда примут участие 14 узких специалистов. Таким образом, благодаря деятельности поезда, увеличивается возможность выявить патологию на ранней стадии, когда человеку можно эффективно помочь», - сказал первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев на церемонии запуска медпоезда.

В составе врачебной бригады будут оказывать медпомощь терапевт, хирург, педиатр, психолог, невропатолог, специалист ультразвуковой диагностики, врач общей практики, рентгенолог, кардиолог, стоматолог, офтальмолог, отоларинголог, онколог-маммолог, гинеколог и уролог.

Кроме консультативно-диагностической помощи, специалисты медпоезда смогут провести мини-операции, выдать направления на плановое лечение в стационары.

График движения медпоезда разработан с учетом отсутствия медицинских пунктов в отдаленных станциях, также на основании обращений граждан и государственных органов. Врачи медицинской бригады окажут первичную медико-санитарную и консультативно-диагностическую помощь сельским жителям, находясь в среднем по 1-2 дня на каждой станции.

«Поезд «Саламатты Қазақстан» - это уникальный проект. Важно, что Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте оказывает всестороннюю поддержку проекту. Помимо проведения медицинских консультаций и диагностики, жителям отдаленных населенных пунктов оказывается медиативно-правовая и психологическая помощь, принимаются меры по разрешению конфликтов, приему обращений, защите прав и интересов граждан», - отметил вице-министр культуры и информации РК Евгений Кочетов.

Всего с 2010 года проект «Медицинские поезда» посетил 1991 станцию во всех регионах страны, обследовано 658 407 человек, в том числе 142 660 детей. Количество осмотров врачей составило порядка 3,5 млн, проведено около 29 тыс. мини-амбулаторных операций, стоматологическая помощь оказана 169 тыс. жителей.

Социальный проект реализуется при партнерстве Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, Министерства здравоохранения РК и группы компаний АО «Самрук-Қазына» фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust», добавили в Минздраве.

#регионы #Минздрав #поезд #Саламатты Казахстан #аулы

Популярное

Все
Адвокат Бишимбаева попросил удалить из зала суда людей с надписями на футболках
Склад загорелся в алматинском "Атакенте"
Крупный складской комплекс и теплицу с новыми технологиями откроют в Шымкенте
Бектенов: В единстве и солидарности – могучая сила нашего народа
Первый казахский детский сад открыли в США
Массовая гибель скота и урожая зафиксирована в Южной Африке
Ещё одно дело Гульмиры Сатыбалды передали в суд
36 человек погибло при обрушении трассы в Китае
Вопросы защиты наследия тюркской культуры обсудили в Азербайджане
Фонд памяти Салтанат Нукеновой появился в Казахстане
10 человек стали жертвами сильнейшего наводнения в Бразилии
Рекорд Месси побили в Лиге чемпионов
Медицинский поезд «Саламатты Казахстан» отправился из Астаны в аулы
Казахстанцы смогут добровольно отказываться от банковских займов и микрокредитов
Обновился рейтинг WBA
Токаев поставил ряд задач по улучшению состояния государственных финансов
Аэропорт Астаны временно не будет работать по ночам
Балласт незаконно добывали в Алматинской области
Новые поправки в закон о связи разъяснили в Минцифры
Брат Салтанат Нукеновой на прениях: «Она была нашей маленькой принцессой»
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Пилот Air Astana в состоянии наркотического опьянения был задержан в аэропорту Алматы
Тест на прочность: держаться вместе!
Волонтерство – элемент национального характера
100 новых домов начали строить в СКО для пострадавших от паводков граждан
Шестую с начала года нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области
Токаев: Чистота городов и сёл Казахстана должна стать образом жизни
Большая вода: принимаются меры для стабилизации цен в пострадавших регионах
Казахстанским компаниям стало проще выигрывать конкурсы закупок субъектов естественных монополий
Волонтеры тоже нуждаются в заботе
Юные гости восхищаются пейзажами Алматинской области
Полицейский спас жизнь ребенку
Рыбакина уверенно обыграла итальянскую соперницу на супертурнире в Испании
У границы фуры ходят хмуро
Гибель детей при пожаре в Индере: арестован поджигатель квартиры
Почему Александр Невский с Ордой не ссорился?
В Казахстане дешевеют яйца
На весенне-полевые работы аграриям требуется 1,5 трлн тенге
Долговечность строений зависит от качества стройматериалов
Навигация открылась на судоходных водных путях в Казахстане
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева

Читайте также

Карагандинские врачи прооперировали новорожденного с тяжелы…
Как изменится масочный режим в Казахстане
Как оплатить ОСМС при длительном отпуске
Минздрав внедряет новые подходы в оказании неотложной помощ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]