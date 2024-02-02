Переехать? Легко!

По сведениям МТСЗН, участниками пилотного проекта являются выходцы из Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской, областей, Жетысу, Астаны, Алматы, Шымкента. Проект предусматривает сопровождение семей переселенцев и кандасов путем составления индивидуального плана адаптации и прикрепления к участникам помощников из числа сотрудников карьерных центров.

Индивидуальный план адаптации предусматривает 25 услуг. В их числе переезд и размещение в регионе расселения; оформ­ление материальной помощи, в том числе сертификата экономической мобильности; трудоустройство на постоянное место работы, а также, при необходимости, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации; поиск и подбор жилья для проживания семьи с проведением оплаты через сертификат экономической мобильности.

В течение пяти лет после смены места жительства переселенца или кандаса, а также членов его семьи специалистами карьерного центра будет проводиться мониторинг хода адаптации и интеграции. Для этого будут использоваться данные из цифровой карты семьи и специальное мобильное приложение по отслеживанию социального благополучия.