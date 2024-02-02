Переехать? Легко!

Свежий выпуск
0
Кадиша Ныгмет

В ушедшем году 214 семей приняли участие в пилотном проекте по оказанию услуг по адаптации и интеграции для переселенцев из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы, кандасов и членов их семей.

фото из архива "КП"

По сведениям МТСЗН, участниками пилотного проекта являются выходцы из Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской, областей, Жетысу, Астаны, Алматы, Шымкента. Проект предусматривает сопровождение семей переселенцев и кандасов путем составления индивидуального плана адаптации и прикрепления к участникам помощников из числа сотрудников карьерных центров.

Индивидуальный план адаптации предусматривает 25 услуг. В их числе переезд и размещение в регионе расселения; оформ­ление материальной помощи, в том числе сертификата экономической мобильности; трудоустройство на постоянное место работы, а также, при необходимости, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации; поиск и подбор жилья для проживания семьи с проведением оплаты через сертификат экономической мобильности.

В течение пяти лет после смены места жительства переселенца или кандаса, а также членов его семьи специалистами карьерного центра будет проводиться мониторинг хода адаптации и интеграции. Для этого будут использоваться данные из цифровой карты семьи и специальное мобильное приложение по отслеживанию социального благополучия.

#МТСЗН #проект #кандасы #переселенцы

Популярное

Все
Эти Игры останутся в нашей истории
Горячий лед
Впервые в Азии
Алматинские школьники выиграли чемпионат по робототехнике в Индии
С позиций не отступили
На холстах – вся жизнь
Национальное по форме, интернациональное – по содержанию
Такси заказывали?
«Айқап» и «Қазақ»: общие интересы и цели
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
К вулкану по полярному плато
Алихан Смаилов: 8 тысяч молодых семей смогут приобрести жилье на льготных условиях
Осужден подросток, сообщивший о «бомбе» в ТРЦ Петропавловска
Землетрясение в Алматы: Оштрафованы распространившие фейки женщины
Казахстан и Таджикистан договорились о сотрудничестве в банковской сфере
Электронную платформу для выбора школьных учебников разработали в Казахстане
Вспомнить забытое старое…
Почетное консульство Казахстана открылось в Канаде
Устранение транспортных барьеров обсудили Серик Жумангарин и Алексей Оверчук
Сам себя не оценишь – никто не оценит
Около 50-ти ножевых ранений нанес пьяный сосед брату и сестре в Мангистау
Свыше 1,9 тыс. подземных толчков зафиксировано в РК за пять дней
«КазТрансОйл» сохранит стоимость транзита нефти РФ в Китай
Вопросы сотрудничества с Китаем обсудил Роман Скляр с Хао Минцзинем
Отделение для реабилитации онкобольных открыли в Актобе
Казахстан и ЕС продолжают работу по либерализации визового режима
Врачебная ошибка
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается в мире
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
В докфильме «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было?» показали эксклюзивные кадры
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Что нужно знать о мобильных переводах в 2024 году
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры

Читайте также

В любом возрасте
Такси заказывали?
Есть что почитать
Весомый задел конкурентоспособности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]