Переехать? Легко! Свежий выпуск 2 февраля 2024 г. 3:40 0 Кадиша Ныгмет В ушедшем году 214 семей приняли участие в пилотном проекте по оказанию услуг по адаптации и интеграции для переселенцев из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы, кандасов и членов их семей. фото из архива "КП" По сведениям МТСЗН, участниками пилотного проекта являются выходцы из Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской, областей, Жетысу, Астаны, Алматы, Шымкента. Проект предусматривает сопровождение семей переселенцев и кандасов путем составления индивидуального плана адаптации и прикрепления к участникам помощников из числа сотрудников карьерных центров. Индивидуальный план адаптации предусматривает 25 услуг. В их числе переезд и размещение в регионе расселения; оформление материальной помощи, в том числе сертификата экономической мобильности; трудоустройство на постоянное место работы, а также, при необходимости, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации; поиск и подбор жилья для проживания семьи с проведением оплаты через сертификат экономической мобильности. В течение пяти лет после смены места жительства переселенца или кандаса, а также членов его семьи специалистами карьерного центра будет проводиться мониторинг хода адаптации и интеграции. Для этого будут использоваться данные из цифровой карты семьи и специальное мобильное приложение по отслеживанию социального благополучия. #МТСЗН #проект #кандасы #переселенцы