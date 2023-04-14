Перекачку нефти из Казахстана возобновил КТК

Энергетика
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Представители консорциума объяснили, почему заранее не предупреждают об остановках работы нефтепровода - это обусловлено вопросами безопасности и борьбы с криминальными врезками.

Фото: cpc.ru

Перекачку нефти на магистрали Тенгиз – Новороссийск возобновил Каспийский трубопроводный консорциум после 72-часовой плановой остановки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КТК.

Представители консорциума проинформировали, что насосные агрегаты магистрального нефтепровода Тенгиз – Новороссийск возобновили работу в 10.00 14 апреля 2023 года.

«В указанный период проводились плановые работы по выполнению регламентного технического обслуживания различных систем нефтепровода, нефтеперекачивающих станций и Морского терминала (механо-технологического оборудования, энергетического и электрооборудования, систем контрольно-измерительных приборов и автоматики, систем управления), а также работы по текущим и капитальным проектам КТК, выполнение которых возможно только на остановленном оборудовании насосных станций и нефтепровода», – рассказали в пресс-службе КТК.

Также отмечается, что в рамках текущей эксплуатации на протяжении всей линейной части специалисты КТК и подрядных организаций проверили работу аварийных и агрегатных защит.

«На НПС «Атырау» в Республике Казахстан и на камере пуска средств очистки и диагностики НПС-4 в Российской Федерации в плановом режиме выполнена замена шаровых кранов.

Немалый объем работ был выполнен и на линейной части. На нескольких участках магистрального нефтепровода проведена замена термоусаживаемых манжет и ремонт дефектов методом установки ремонтных конструкций П2 и П5-У. В рамках соответствующей программы заменены восемь устаревших электроприводов магистральных шаровых кранов», – сообщили представители консорциума.

В КТК отметили, что в рамках остановки выполнен большой объем работ по проектам модернизации систем обнаружения пожара и газа на объектах КТК в Казахстане и России. Кроме того, на НПС КТК в Ставропольском и Краснодарском крае, а также на Морском терминале успешно выполнены работы, связанные с повышением надежности электроснабжения.

«Плановые остановки проводятся несколько раз в год для проведения тех видов технического обслуживания, ремонта и подключения оборудования, которые невозможно осуществить на действующем оборудовании. КТК заблаговременно не сообщает общественности и экспертному сообществу об остановках работы нефтепровода, что обусловлено вопросами безопасности и борьбы с криминальными врезками.

Отгрузка нефти на Морском терминале в настоящее время осуществляется в штатном режиме», – резюмировала пресс-служба КТК.

Трубопроводная система КТК – один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1 511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.

Акционеры КТК: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице ПАО «Транснефть» (доверительное управление) – 24%, «КТК Компани» – 7%, АО НК «КазМунайГаз» – 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC – 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15%, LUKARCO B.V. – 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%, BG Overseas Holdings Limited – 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. – 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.

#казахстан #Россия #нефть #Тенгиз

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