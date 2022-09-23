Перемены нужны как воздух

Предстоящие выборы – это прак­тическая реализация политичес­ких реформ, начатых еще в 2019 году. Политические изменения требуют утверждения, поэтому парламентские выборы логичны и нужны. Было очевидно, что они напрашивались уже после того, как Касым-Жомарт Токаев вышел из состава политической партии и как была возвращена мажоритарная система выборов в Парламент.

Парламентские выборы весной следующего года могут стать самой большой интригой, мы увидим новых лидеров, самовыдвиженцев. Случится настоящая перезагрузка Парламента, и это будет интересно.

Что касается выборов Президента, то особой интриги по поводу их результатов, думаю, нет, но мы также увидим новые лица, которые будут оппонировать действующему Главе государства. Интересный момент для меня – понаблюдать за тем, как граждане воспользуются графой «Против всех», которая пока только один раз применялась в нашей избирательной системе. Если раньше протест выражался только в виде бойкота, оппозиционного кандидата, то сейчас это хорошая опция, которая может показать реальный уровень доверия действующей власти.

Выборы в маслихаты тоже пройдут по-новому, появятся региональные лидеры. Вообще сейчас все больше внимание уделяется регионам, и это очень важно. Маслихаты будут усиляться. Если сейчас в большинстве они «ручные», депутаты практически «назначаются» главой региона, то с приходом самовыдвиженцев, пусть не сразу, но такая система будет меняться. Маслихаты, в полной мере используя весь свой инструментарий, составят настоящий противовес действующим акиматам. Все это – логическое продолжение политических реформ.

Сейчас всем нам нужно сплотиться. Идея Нового Справедливого Казахстана – очень хорошая, но, как всегда, хромает ее реализация. Граждане еще в полной мере не осознают ее. Хотя они сегодня стали очень политичными.

На фоне новых международных и региональных конфликтов, особенно у наших соседей, нам нужна такая идея. Нам необходимо объединиться вокруг кого-либо и чего-либо.

Реализация идеи Нового Казахстана будет на особом контроле у людей. На основе самого процесса выборов, выполнения предвыборных обещаний у граждан будет складываться впечатление об этой идее – это просто вывеска или серьезные, коренные реформы, которые как воздух необходимы сегодня нашей стране и гражданам.