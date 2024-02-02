Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта

Транспорт, Общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В Министерстве транспорта провели совещание по вопросам применения ко всей территории страны 5-го часового пояса, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В обсуждении приняли участие руководители Авиационной администрации Казахстана, РГП «Казаэронавигация», аэропортов республики, авиакомпаний «Эйр Астана», FlyArystan, SCAT, Qazaq Air, TurkishAirlines, FlyDubai и других иностранных перевозчиков, которые выполняют регулярные пассажирские рейсы в/из Казахстана.

По итогам совещания авиакомпаниям и аэропортам было поручено провести соответствующую работу по своевременному информированию пассажиров и обновлению соответствующих систем по бронированию и продаже билетов.

Пассажирам, которые приобрели авиабилеты на рейсы по направлению в/из г. Астана, Алматы, Шымкент, Кокшетау, Тараз, Балхаш, Караганда, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Туркестан, Усть-Каменогорск, Семей, Талдыкорган и Жезказган со временем вылета с 00:01 час.1 марта (по столичному времени) необходимо уточнять актуальное расписание выполнения рейса в Call-центрах и приложениях авиакомпаний, а также справочных службах аэропортов.

Напомним, что согласно постановлению правительства РК от 19 января 2024 года ко всей территории Казахстана будет применен 5-й часовой пояс, а также в ночь с 29 февраля на 1 марта (в 00:00) местное время будет переведено на 1 час назад (г.Астана, Алматы, Шымкент, область Абай, Акмолинская, Алматинская, Жамбылская, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанская, Восточно-Казахстанская области, области Жетысу и Улытау).

#КГА #рейсы #пассажиры #часовой пояс #часы #перевод времени

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