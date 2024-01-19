Единый часовой пояс установят в Казахстане

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства «О порядке исчисления времени на территории РК». Таким образом, по всей республике будет применен 5-й часовой пояс (UTC+5).

Согласно изменениям, акиматам городов Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и областей Абай, Жетісу, Ұлытау, в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00 часов), следует перевести местное время на 1 час назад.

На сегодня в Казахстане применяются два часовых пояса UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны, за исключением западных регионов, находится в зоне UTC+6.

Отметим, единый часовой пояс в Казахстане предложили установить казахстанские ученые и эксперты, которые вошли в рабочую группу по вопросам исчисления времени.

Рабочая группа была создана в феврале 2023 года в связи с неоднократными обращениями казахстанцев о переходе на наиболее благоприятный часовой пояс. Группой был изучен международной опыт, в ходе чего установлено, что единый часовой пояс действует в 175 странах мира, тогда как более чем в одном часовом поясе живут всего 22 государства.

Эксперты также отметили как положительный факт, что установление единого часового пояса устранит временные барьеры между жителями разных регионов нашей страны, улучшит координацию транспортных и других коммуникаций, благоприятно скажется на ведении бизнеса, взаимодействии государственных органов и экстренных служб.

Постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 1 марта 2024 года.