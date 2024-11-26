«Перезагрузить» ветеринарию – значит укрепить продовольственную безопасность

В течение трех дней в столице проходили отраслевые мероприятия, собравшие специалистов и экспертов в сферах племенного животноводства, ветеринарии, кормопроизводства и ветеринарной фармации.

Мероприятия были представлены в том числе международными выставками: по кормам и ветеринарии «JanaDala⁄VetAstana 2024», животноводству и птицеводству – «JanaDala⁄FarmAstana 2024». По сути, они стали демонстрационными площадками, которые посетили представители множества заинтересованных структур. Отраслевая экспозиция позволила ознакомиться с образцами нового оборудования, кормами, ветеринарной продукцией, а также с современными технологиями в сферах животноводства и птицеводства.

Центральным же событием трех дней стало заседание «круг­лого стола», посвященное текущей ситуации в сфере ветеринарии республики с участием депутатов Парламента РК, вице-министра сельского хозяйства, зарубежных экспертов и специа­листов, а также отечественных ученых и представителей палат племенных животных.

В своем выс­туплении перед участниками заседания вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин отметил, что эпизоотическая ситуация в респуб­лике находится под конт­ролем. В сравнении с минувшим годом на 28,5% уменьшилось количество очагов опасных заболеваний. Ветеринарная служба страны успешно справляется со своими задачами, не допуская распространения инфекции и совершенствуя противоэпизоо­тическую работу.

В этом направлении достигнуты определенные успехи. Так, удалось обрести благополучный статус по двум видам чумы сельскохозяйственных животных – африканской и свиной. Кроме того, пять регионов получили благополучные статусы по ящуру. Ряд государств, в числе которых Россия, Китай, Турция, Беларусь, Армения, сняли ограничения по ввозу из Казахстана всех продуктов животного происхождения. Все это, по мнению вице-министра, является показателем развития ветеринарной сферы, оздоровления скотопоголовья фермерских и личных подсобных хозяйств.

Большим событием стоит считать создание в рамках реформирования ветеринарной сферы национального холдинга «Биофарм», строительство и запуск завода по выпуску ветпрепаратов. Одной из ключевых задач является цифровизация сферы ветеринарии. Для ее решения Правительством выделены средства на обеспечение сельских территорий модульными установками. Намечено до конца 2025 года полностью решить проблемы цифровизации, дос­тигнув уровня более развитых в этом отношении государств.

Масштабные реформы требуют обновления правовой базы. Поэтому в Мажилис Парламента направлен пакет предложений касательно «точечных» поправок и изменений в действующий Закон «О ветеринарии». Они поднимают в том числе вопрос возврата ветеринарным службам ранее утраченных полномочий и функций контроля над бизнес-структурами в сфере животноводства. Отторжение этих функций в свое время было произведено с целью развития сферы предпринимательства и бизнеса, однако жизнь показала, что контроль необходим для обеспечения в Казахстане биологической и продовольственной безопасности.

Обновленный Закон «О ветеринарии», содержащий предложенные поправки, в Минсельхозе ожидают получить в течение первого полугодия 2025 года. Введены также новые индикаторы в Концепцию развития сельского хозяйства на 2021–2030 годы. В соответствии с ними местным исполнительным органам надлежит построить в сельских округах 2 103 ветеринарных пункта и 1 167 убойных площадок. Важным решением Правительства, принятым с целью поддержки отечественной ветеринарной службы, стало выделение в текущем году 3,8 млрд тенге на оснащение действующих ветлабораторий.

В целом Министерство сельского хозяйства республики при принятии решений в сфере ветеринарии, ее реформирования всегда придерживается стандартов и требований Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ). В настоящее время среди государств Цент­ральной Азии только Казахстан имеет благополучный статус по африканской и классической чуме свиней.

В ходе заседания «круглого стола» были заслушаны мнения его участников по поводу существующих в отрасли проблем. Так, председатель ОО «Ветеринарные врачи ЗКО» Гайса Абсаттаров в своем выступлении затронул различные аспекты борьбы с бруцеллезом, который никак не удается одолеть отечественной ветслужбе. По статистике ежегодно в Казахстане выявляется около 30 тыс. больных животных.

К сожалению, заражаются этим опасным заболеванием и люди, имеющие контакт с больным скотом. По мнению ветеринара из Западного Казахстана, уже давно пора внести коррективы в существующие нормы нагрузки на одного специалиста, они явно завышены. Что, кстати, можно считать одной из причин нежелания молодежи поступать учиться на факультеты ветеринарии. Кроме того, нужно строить в селах ветеринарные пункты, обеспечить ветперсонал служебным автотранспортом. Тот, что еще пока стоит на балансе, уже давно выработал свой ресурс.

Ежегодно государство выделяет для аграрных вузов, готовящих специалистов в сфере ветеринарии, ни много ни мало 1 000 грантов на обучение. Но они из года в год не осваивают­ся: нет желаю­щих. Поэтому гранты распределяются между другими, более востребованными факультетами.

Есть острая необходимость в курсах повышения квалификации для ветеринарных специа­листов. Из-за недостаточного профессионализма сельских айболитов порой допускаются ошибки, за которые приходится платить дорогую цену.

Посетовал Гайса Абсаттаров и на отсутствие в республике специализированного республиканского журнала для ветеринаров. На его страницах можно было бы публиковать актуальные, вост­ребованные работниками ветеринарной отрасли материалы. В настоящее время в стране издается единственный такого рода региональный журнал «Жайық ветеринары».

Своими оценками положения дел в ветеринарной сфере и предложениями по его улучшению поделились руководители палат племенных сельскохозяйст­венных животных. Как считает главный менеджер по селекцион­но-племенной работе палаты «Ақбас», в первую очередь нужно решить следующие три проблемы.

Первая из них касается дейст­вующих сроков регистрации появляющегося на свет приплода скота. В настоящее время он должен вноситься в электронную базу данных в течение двух недель. Однако из-за отсутствия Интернета, отдаленности животноводческих ферм фактически сделать это удается через два-три месяца… А за нарушение регламента ветврачи и фермеры наказываются непосильными штрафами. Поэтому необходимо изменить сроки регистрации приплода с 14 дней до двух-трех месяцев. Наконец, существует необходимость возрождения программы «Сыбаға» или ее аналога с другим названием, которая бы кредитовала фермеров.

По словам руководителя палаты породы «ангус» Даурена Сыдыкова, постепенно открываются новые экспортные рынки, в том числе Китая и Турции. Это можно рассматривать как шанс для фермеров на дальнейшее развитие, привлечение новых инвес­тиций и технологий. Однако все еще не изжиты многочисленные бюрократические барьеры, связанные с экспортом продукции.

Одним из инструментов борьбы с бруцеллезом, с точки зрения Даурена Сыдыкова, могло бы стать ограж­дение пастбищ, чтобы здоровый и больной скот не смешивался, из-за чего и происходит дальнейшее заражение. Эта мера позволит еще и оптимизировать нагрузки на пастбища, улучшит их сохранность, уменьшит аварийность на трасах из-за безнадзорного скота. Вот только хозяйствам в одиночку ограждение больших территорий обойдется «в копееч­ку». Изыскать крупные суммы на ограждение пастбищ под силу далеко не всем. Поэтому здесь как нельзя кстати была бы целевая господдержка по компенсации части затрат.

Не обошли участники диалога и тему подготовки и закрепления на селе ветеринарных специалис­тов. Об этом, в частности, сказал директор палаты породы «ауеликольская» Нургали Бисекенов. Спикер сравнил положение молодых выпускников нашей страны с их коллегами-сверстниками из Европы.

По словам директора палаты, во Франции молодому выпускнику ветеринарного факультета выделяется солидный социальный пакет, даются гарантии касательно его трудовой деятельности, здоровья. Благодаря чему ветеринар-француз отправляется работать в провинцию, будучи уверенным в своем настоящем и будущем. Другое дело у нас: как известно, выпускники ветеринарных факультетов, прибывшие к месту работы, испытывают проб­лемы с жильем, нехватку денег, рабочих помещений, служебного транспорта.

Поскольку социальный статус ветеринарных специалистов остается слабым, молодые зачас­тую и бросают специальность, которой четыре года обучались в вузе. По словам Нургали Бисекенова, из его студенческой группы в 30 человек, получивших дипломы ветеринаров, в профессии остались только пятеро...

Кроме того, в ходе заседания «круглого стола» прозвучали предложения об открытии в селах, отдаленных от ветлабораторий, анализаторов крови, чтобы за десятки километров не возить пробы крови животных. В аэропортах, через которые отправляется на экспорт мясо, необходимо предусмотреть установку промышленных холодильников.

Комментируя прозвучавшие предложения, вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин озвучил меры, которые предпринимаются отраслевым ведомством по решению существующих в сфере ветеринарии проблем.

Прежде всего, выделятся значительные средства. Одна из приоритетных задач – повышение социального статуса ветеринарного врача. К сожалению, он не идет ни в какое сравнение со статусами педагога или врача. Здесь впору инициировать разработку и принятие отдельного законодательного акта о статусе ветработника.

В настоящее время ветеринарный врач с дипломом вуза получает ежемесячно на селе 220 тыс. тенге, зоотехник – 170 тыс., ветсанитар – 85 тыс. тенге. Эти ставки заработной платы необходимо повышать. Как необходимо и обеспечивать ветеринарных специалистов благоустроенным жильем, другими социальными благами. В Правительство уже направлен соответствующий запрос.

К серьезным реформам в сфере ветеринарии в Казахстане приступили примерно три года назад. Тогда Глава государства поручил Правительству принять системные меры для совершенствования отрасли. Нельзя сказать, что по прошест­вии времени ничего не изменилось и проблемы остаются «замороженными». Работа по «перезагрузке» ведется, есть и результаты, которые никто не оспорит. Однако эксперты и фермеры-практики сходятся во мнении: назревшие реформы уже не терпят затягивания, их нужно проводить оперативно и целенаправленно.