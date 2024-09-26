Перфекционисты

Колонка обозревателей
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Юлия Полонская

В последнее время ловлю себя на мысли, что я не в потоке. С ресурсом все вроде более или менее. В моменте тоже себе стараюсь не отказывать. Но вот поток меня подводит, потому как не успеваю прокачивать осознанность.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Складывается понимание собственной нерасторопности, когда слежу за социальными сетями знакомых мне женщин. И это не мировые звезды политики или шоу-бизнеса. Нет, я наблюдаю за активной жизнью тех, кого очень хорошо знаю по жизни, по работе, по другим сферам взаимодействия.

Эти инстаграмные почти уже богини, достигшие высокого уровня в проработке себя, своих детских травм и капсульного гардероба, живут рядом со мной, ходят по одним улицам, и даже бывает, что редко, но все же ездят одним автобусом. Но когда я вижу их новый рилз из тренажерного зала, с ретрита или встречи с друзьями, прошедшей в формате квиза, у меня складывается острое ощущение, что я очень сильно упускаю какие-то возможности, предоставленные мне жизнью для счастья. Да что там, я вроде и вовсе не живу, по сравнению с некоторыми.

Надо отдать себе должное – я старалась. Ходила на стрейчинг, на занятия по вокалу, прибегала к инструментам тайм-менеджмента и борьбы с прокрастинацией, чтобы впихнуть в свой день время на поиск хобби, которое давало бы мне ресурс и наполненность после того, как меня с завидной регулярностью опустошают ежедневные обязанности журналиста, мамы, жены и хранительницы домашнего очага.

Я занималась фейс-фитнесом, ведь в какой-то момент поняла, что выглядеть на свой возраст – это уже дурной тон. Если тебе сорок, то нужно приложить все возможные усилия, чтобы окружающие не имели никакой возможности догадаться об этом.

Прибегала к процедурам экстренной косметологии и массажа, активно сражаясь за свою молодость и неувядаю­щую благодаря ботоксу красоту. Но то ли мотивации было недостаточно, то ли денег, но до состояния абсолютной наполненности и осознанности я так и не доросла. Всегда над моими стремлениями верх брали бодипозитив и такой бюджетный способ восстановления, как сон.

Стремление к идеалу, видимо, не для меня. Я не перфекционист, и проживать жизнь непременно качественно у меня не получается.

Недавно одна из знакомых мне «богинь» рассказала в блоге, почему она пять раз в неделю ходит в тренажерный зал и жестко ограничивает себя в питании.

Отвечая на вопросы подписчиков о том, действительно ли есть необходимость так стараться, ведь она и так выглядит гораздо моложе своих сорока трех лет, та говорит: «Я не хочу выглядеть хорошо, я хочу выглядеть идеально». У меня следующий воп­рос: зачем?

Безусловно, есть огромное количество профессий, специалисты которых работают, что называется «лицом», – медийные личности, модели, политики, известные блогеры, телеведущие. Почему же сегодня развитие личного бренда стало столь важным практически для каждого члена общества? Ведь порой на гонку в демонстрации успеха в социальных сетях тратится гораздо больше усилий, чем на его достижение.

В то же время замечаю некоторую тенденцию: как только блогерша достигает высокого уровня осознанности в питании, личных отношениях, воспитании детей, она тут же предлагает авторский курс счастливой жизни широкому кругу покупателей. Тот факт, что успех монетизируется, не удивителен, но наталкивает на вывод: лично я могу позволить себе быть неидеальной, ведь ничего не продаю через Instagram.

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#ресурс #продажи #бренд #Instagram #личностный рост #перфекционисты #прокачка

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