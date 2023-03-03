Перизат Садуакас назначена заместителем председателя Комитета по делам гражданского общества МИОР РК

До назначения на эту должность она работала советником министра информации и общественного развития Республики Казахстан.

Фото пресс-службы МИОР РК

По согласованию с премьер-министром РК и приказом руководителя аппарата Министерства информации и общественного развития РК Садуакас Перизат Курманкызы назначена на должность заместителя председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Садуакас Перизат Курманкызы родилась 4 августа 1981 года в поселке Атасу Жанааркинского района Карагандинской области. Имеет высшее образование. В 2002 году окончила Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова по специальности "история Казахстана" и в 2006 году - по специальности "юриспруденция". Кандидат исторических наук.

В разные годы Перизат Курманкызы занимала различные должности в учреждениях образования, высших учебных заведениях, акимата Карагандинской области, Министерства культуры и информации, Министерства связи и информации, администрации президента РК, Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба), аппарата акима области Улытау.

До назначения на эту должность работала советником министра информации и общественного развития Республики Казахстан.