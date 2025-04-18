Большое мероприятие для профессионалов медиасферы проводится в Астане уже второй раз, и форум вновь продемонстрировал свою востребованность как площадка для налаживания сотрудничества, нетворкинга, обмена опытом, широкого профессионального диалога. Несмотря на региональное позиционирование, гео­графия участников мероприя­тия была гораздо шире – свыше 700 делегатов приехали в казах­станскую столицу из Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Великобритании, Китая, Катара, России и других государств. Это еще одно подтверждение тому, что, укрепляя внутрирегиональную интеграцию, Центральная Азия остается открытой к взаимо­действию со всем миром.

Двухдневный форум был организован Министерством культуры и информации РК при поддерж­ке ключевых игроков отечественного медиарынка, включая ТОО «Qazaq Gazetteri», агентство «Хабар», АО «Qazcontent», EuroNews, телеканал Qazaqstan, Astana TV и другие.

Как подчеркивают организаторы, мероприятие проводится с целью расширения взаимодействия стран региона и не только в информационной сфере, укреп­ления сотрудничества между медиаструктурами. Кроме того, это возможность для обсуждения цифровой трансформации медиа и ее влияния на информационное пространство регио­на, исследования роли медиа в формировании общественного мнения, поддержке устойчивого развития и продвижении региональных интересов на международной арене, а также обсуждения актуальных глобальных вызовов и их влияния на Центральную Азию.

Особенность Центрально-Азиатского медиафорума в том, что он стремится быть релевантным для всех, кто так или иначе связан с медиасферой. В числе участников и спикеров – государственные управленцы, политики, журналисты, руководители медиакомпаний и международных организаций, авторитетные медиаэксперты, студенты. Сессии форума также были организованы таким образом, чтобы предоставить возможность поговорить и о трендах, и политиках в медиасфере как таковых, и о том, как эти тренды и политики влияют на повседневную практику журналистской работы.

Так, если первый день форума ознаменовался двумя панельными и двумя пленарными сессиями, которые предполагали обмен идея­ми и видением развития сотрудничества в медиасфере, перспектив журналистики и медиапространства в целом, то в программе второго были исключительно прак­тические мастер-классы.

Спикеры из Великобритании, России, США делились опытом и рассказывали о таких актуальных для современной журналис­тики (и не только) темах, как медиаэтика, работа с данными, сторителлинг.

Важность медиаэтики

Первый мастер-класс провел эксперт в области медиаправа Венкат Айер (Великобритания) на тему «Медиаэтика в эпоху соцсетей и искусственного интеллекта».

Во время лекции спикер подробно остановился на теоретичес­ких основах вопроса, подчерк­нув таким образом не только важность, но и исключительную сложность темы. Журналистика – это общественно важная сфера, поэтому в своей деятельности представители СМИ должны учитывать то влия­ние, которое их работа оказывает на людей и общества (как позитивное, так и негативное).

– Медиаэтика подразумевает самоконтроль, понимание самими журналистами – правильно ли они поступают не с точки зрения закона, а с точки зрения определенных моральных принципов и общественных норм. Этика помогает заполнить пробелы, которые есть в законах, затрагивающих сферу медиа, регулирующую деятельность СМИ. Соблюдение профессиональным сообществом необходимых этических норм, а также ответственность и точность в подаче информации повышают доверие людей к журналистам и их деятельности, – подчеркнул доктор Венкат Айер.

Как отметил спикер: нормы этики – это не законы, и они не могут ими регулироваться. То есть те или иные действия журналиста могут быть одновременно законными, но неэтичными. Для того чтобы подобного не происходило, профессиональные сообщества должны вырабатывать четкие, прозрачные правила и механизмы саморегулирования. При этом, по его мнению, этический кодекс не должен быть интегрирован в законодательство, потому что это серьезно усложнит систему регулирования, ведь этические нормы могут быстро меняться и развиваться.

– Следить за соблюдением этических принципов и норм должны не суды или государственные органы, а структуры, состоящие из самих журналистов, блогеров, PR-специалистов и так далее. Медиасфера должна сама следить за тем, как ее игроки соблюдают этические нормы, и реагировать на их нарушение, – подчеркнул эксперт, добавив, что регулирование СМИ не должно ограничивать свободу слова.

Венкат Айер также обратил внимание, что этические нормы – это отражение культуры, сложившейся в той или иной стране, сформировавшегося внутри сообществ понимания того, что приемлемо, а что нет. Именно поэтому сложно говорить о каких-то универсальных глобальных этических нормах в работе журналистов и СМИ.

По ходу мастер-класса спикер ответил на множество вопросов участников, затрагивающих различные аспекты обсуждае­мой темы: от того, этично ли фотографировать людей без их разрешения на публичных мероприятиях, до влияния «внутренней цензуры» на свободу слова.

Дата-журналистика и сторителлинг

«Как редакции и компании используют данные, чтобы соз­давать увлекательные истории» – так была обозначена тема второго мастер-класса, который провел дата-журналист, независимый лектор Алексей Смагин (Россия).

– Дата-журналистика – это когда данные используются медиа для того, чтобы создавать материалы, инфоповоды, – сразу обозначил тему спикер.

Он подчеркнул, что это не обязательно статистика и диаграммы, а целые истории, которые можно рассказать, проанализировав массив информации самого разного плана: от статусов в Facebook до лексического анализа художественных произ­ведений на предмет гендерных стереотипов; от истории запросов в Google до открытых данных по судебным решениям по делам о бытовом насилии.

На мастер-классе Алексей Смагин привел множество креа­тивных примеров работы дата-журналистов и визуализации данных, дал практические советы, как работать над созданием подобной аналитики, инфографики, интерактивных карт.

Все начинается с постановки задачи: какой вопрос можно исследовать с помощью данных? Далее ищется источник необходимой информации, причем не всегда будет возможность просто скачать откуда-то готовый набор данных, скорее всего, нужные сведения придется добывать с разных сайтов, из разных источников. После нужно привести данные в такой формат, когда их можно будет анализировать, и уже в этом массиве искать ответ на свой запрос. Далее предстоит оценить адекватность полученных данных и «вкусно» их визуа­лизировать.

– Первое, чему нужно научиться – простейшим способам работы с данными, как правило, это таблицы. Можете использовать любой табличный редактор – Exсel, Google-таб­лицы. Не надо переживать, что это слишком сложно – это то, чему можно достаточно быстро научиться. Кроме того, есть множест­во сервисов для визуализации данных, – поделился спикер. – Конечно, сейчас при работе с данными невозможно игнорировать генеративные нейросети и искусственный интеллект – они помогают и код написать, и редактировать, и с креативом где-то подсказать. Когда у вас мало навыков, они могут очень хорошо помочь.

Кроме того, как подчеркнул Алексей Смагин, очень важно развивать насмотренность – изу­чать интересные работы в ведущих медиа, пытаться понять, как они сделаны, откуда брались данные, как все «упаковано» в историю. И, самое главное, нужно не бояться пробовать создавать что-то свое.

Третий мастер-класс провел креативный директор CNN International Commercial Иэн Макдональд (США). Он рассказывал об искусстве сторителлинга – донесения информации через рассказ или историю.

Акцент спикер сделал больше на материалах коммерческого характера, построении историй для брендов, но принципы и подходы в этой работе могут быть эффективно использованы и в журналистике, блогинге, даже документалистике. Зацепить внимание зрителя или читателя с самого начала, произвес­ти на него впечатление, которое будет иметь долговременный эффект, понятно и ярко донести все необходимые месседжи – эти задачи в конечном счете стоят и перед журналистами.

Говоря о ключевых аспектах хорошего сторителлинга, Иэн Макдональд подчеркнул, что в первую очередь важно понять: кому вы рассказываете историю (целевая аудитория) и про кого, как сделать историю максимально близкой и релевантной именно для вашего потенциального зрителя⁄читателя, что именно вы хотите, чтобы он извлек и понял из этой истории.

– Вам не нужно стремиться писать большой текст, включать туда слишком много идей и месседжей – это не работает. Вам нужно сразу начинать с ключевых моментов, чтобы захватить внимание человека, а дальше уже развивать идею, погружать людей в историю, которую вы рассказываете. Вам нужно уважать своего читателя, его внимание и его время, – отметил спикер.

Сторителлинг, убежден эксперт, – это самый эффективный способ «зацепить» людей, сделать их вовлеченными в ту или иную тему не в моменте, а на продолжительное время. Также он акцентировал внимание на том, что, рассказывая историю, необходимо завоевывать доверие аудитории через искренность, достоверность и аутентичность.

Полезный диалог

Участниками мастер-классов второго дня II Центрально-Азиат­ского медиафорума стали не только непосредственно журналисты и другие специа­листы медиасферы, но и студенты журфаков, для которых такие мероприятия – прекрасное дополнение к образованию, возможность узнать что-то новое от лучших специалистов в своих сферах, расширить горизонты и понимание принципов функ­ционирования медиапространства. Поэтому неудивительно, что самый большой фидбэк (в виде многочисленных вопросов и комментариев) спикеры мас­тер-классов получили именно от студентов.

– Медиаэтика, дата-журналистика, сторителлинг – все темы, которым были посвящены мас­тер-классы, оказались исключительно интересными. Мне особенно откликнулась лекция Алексея Смагина, потому что я сейчас интересуюсь дата-журналистикой, и лекция была очень вдохновляющей – захотелось больше углубиться в эту тему, пробовать создавать что-то. Может быть, я свяжу свою профессиональную деятельность в будущем именно с этим направлением и сама смогу создавать такие же интересные работы, – поделилась студентка второго курса Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева Аяна Кабыл­бекова.

Она принимала участие и в первом, и во втором дне форума и выразила пожелание, чтобы подобные мероприятия – мас­тер-классы, профессиональные медиафорумы – проводились чаще. По ее словам, это важный и нужный опыт для студентов журфаков, которые в будущем собираются связать свою жизнь и сферу деятельности с медиа. Такие мероприятия, на которых есть возможность послушать профессионалов из разных стран, в разных областях журналистики, имеют большую практическую пользу, показывая студентам их будущую работу фактически изнутри.

Кроме того, как сказала Аяна Кабылбекова, ей было очень интересно послушать самую первую сессию форума, на которой министр культуры и информации Аида Балаева рассказала о достижениях казахстанской медиасферы и, самое главное, обозначила векторы и перспективы дальнейшего ее развития. Для студентов, чья профессиональная практика еще впереди, такие инсайты очень важны.

Программа и спикеры форума произвели впечатление не только на будущих журналистов, но и на их наставников – в числе участников было немало преподавателей вузов, готовящих медиаспециалистов по различным направлениям.

Доктор филологических наук, профессор кафедры печати и издательского дела ЕНУ Асима Ищанова обратила внимание на актуальность форума в контексте того, что эта площадка дала возможность обсудить самые важные тренды в медиасфере, которые влияют на трансформацию и медиапространства, и работы журналистов.

– Это прекрасный форум, очень актуальная повестка дня, было действительно интересно принимать участие в таких насыщенных дискуссиях. Думаю, мы со студентами многие вопросы еще продолжим обсуждать, – отметила профессор. – В частности, очень большая тема – проникновение технологий, искусственного интеллекта. Сегодня это окружает нас везде, мы уже просто не можем этим не пользоваться – это действительно новые возможности, большой потенциал. Но важно понимать, как это влияет на людей и на общество, как это будет менять не только медиасферу, но также сферу искусства, культуру. Хорошо, что есть площадки, на которых мы можем широко обсуждать такие вопросы.

...II Центрально-Азиатский медиафорум с успехом завершился: политики обозначили перспективные векторы развития сотрудничества, участники обогатились новыми идеями и информацией, слушатели мас­тер-классов добавили в копилку полезные знания (и именные сертификаты). Гости покинули гостеприимную Астану, но работа продолжается, и инициа­тивы, озвученные на полях мероприятия, будут, как и задумано, способствовать качественному развитию медиасферы, расширению взаимодействия стран региона и укреплению сотрудничества между медиаструктурами.