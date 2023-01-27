Перспективы королевы спорта

Новая точка на карте мира

Это стало возможным благодаря проведению на этой недели в столице нашего государства престижнейшего международного турнира Astana Silver Grand Prix Meeting, в котором приняли участие около 100 спортсменов из 15 стран мира в десяти видах легкой атлетики. Данное первенство, по мнению представителей Федерации легкой атлетики Казахстана и спортивного ведомства нашей страны, должно придать большой импульс развитию этого вида спорта, а также повысить конкуренцию между отечественными атлетами. Помимо прочего теперь возросла узнаваемость нашей рес­публики в мировом спортивном сообществе, появилась новая точка на спортивной карте планеты.

Стоит помнить, что легкая атлетика – это наиболее доступный вид спорта, компоненты которого используют практически все виды спорта, а потому она носит высокое звание королевы спорта. Можно с уверенностью сказать, что именно она открывает ворота в массовый спорт, особенно для подрастающего поколения. Насколько потенциал массового вида спорта и в целом его развитие реализуются в нашей стране, мы и попытаемся сегодня немного разобраться.

По состоянию на начало 2023 года для профессиональных занятий легкой атлетикой в Казахстане имеется один крытый стадион в Усть-Каменогорске, один абсолютно новый и соответствующий всем международным стандартам крытый легкоатлетический комплекс в Астане, а также наш знаменитый Центральный стадион в Алматы. Все они сертифицированы World Athletics (Международная организация по легкой атлетике), что уже говорит о многом.

От прошлого – к настоящему

У нашей страны, безусловно, есть славные традиции в этом виде спорта. Вспомним первого этничес­кого казаха – обладателя олимпийской медали Гусмана Косанова на летних Играх в Риме в 1960 году, неоднократного чемпиона СССР, Европы, рекордсмена Амина Туякова, олимпийских чемпионов и призеров Ольгу Шишигину, Ольгу Рыпакову, Дмитрия Карпова и других отечественных атлетов. Но все успехи этих великолепных спортсменов, не скроем, связаны с прежней системой советского спорта. А что же c результатами современного Казахстана?

С начала 2010-х годов королева спорта начала испытывать на себе результаты отсутствия системного развития и профессионального подхода к своему виду, особенно остро обозначившиеся с конца девяностых годов. Дефицит методического подхода со стороны легкоатлетических функционеров в те годы привел к большим инфраструктурным потерям по всей стране, отрицательному росту прихода в легкую атлетику детей и подростков, кадровому голоду в тренерском составе, судейском и техническом корпусах, низкому качеству организации турниров, количество которых становилось все меньше и меньше, и многому другому.

Отдельный успех Ольги Рыпаковой – это ее личный природный феномен, умноженный на индивидуальный тренерский подход. Наверное, ее блестящие достижения – это тот случай, когда успех пришел, как говорится, не благодаря, а вопреки.

Поворотный момент, остановивший отрицательную динамику в отечественной королеве спорта, наступил лишь в 2018 году. Тогда федерация объявила о системных реформах на ближайшие годы, направленных на создание и улучшение инфраструктуры, подготовку тренерского состава, обновление судейского корпуса, создание профессионального клуба, нулевой терпимости в борьбе с запрещенными препаратами, организацию международных соревнований мировой серии, проведение детс­ко-юношеских массовых стартов.

Инфраструктура

Что же реального сделано за прошедшие пять лет? Первое – это инфраструктура. Появился легкоатлетический комплекс мирового уровня в Астане, а центр по легкой атлетике в Усть-Каменогорске стал полноценным комплексом после строительства на его базе зала, позволяющего проводить международные старты на арене. Все помнят скепсис легкоатлетического сообщества в день объявления о планах по строительству таких сооружений президентом федерации. Но он рассеялся, когда начались строительные работы. Сегодня, кстати, на разной стадии строительства находятся еще пять легкоатлетических манежей: в Алматы, Талдыкоргане, Актобе, Павлодаре и Атырау.

Важнейшим элементом во всей этой инфраструктурной истории является планирование работ по формированию проектно-сметной документации для строительства открытого 400-метрового стадиона в столице нашего государства. Его возведение станет первым в истории современного Казахстана строительством олимпийского трека, отвечающего стандартам World Athletics.

Большим вложением в чистоту спорта стало приобретение современного цифрового измерительного оборудования. Это обеспечило полную прозрачность в проведении соревнований, итоги которых в прошлые годы в среде легкоатлетов зачастую ставились не только под сомнение, но и превращались в «бородатые» анекдотические истории. Это очень сильно отталкивало подрастающее поколение от прихода в легкую атлетику.

В плане материально-технического обеспечения регионов также осуществлена довольно результативная работа: приобретен и обновлен специальный инвентарь для спортсменов в Талдыкоргане, Астане, Алматы, Усть-Каменогорске и Шымкенте. Ведется работа по оснащению инвентарем в других областях страны.

Кадровый потенциал

Вторым значимым изменением стал подход к кадрам. Силами федерации проведено более десяти обучающих международных семинаров для судейского корпуса страны. В итоге число сертифицированных судей значительно вырос­ло. Сейчас их 88 против 15 в 2018 году. А этот показатель важен не столько для статистики, сколько для практической выгоды. Теперь федерация силами отечест­венных судей может проводить состязания из мирового легкоатлетического календаря, в том числе по этой причине стране доверяют довольно серь­езные международные старты. Так, например, уже совсем скоро (с 10 по 12 февраля) 10-й чемпионат Азии в помещении будет проходить именно в Астане.

Реализовано более десяти обу­чающих курсов, международных стажировок и практических семинаров для отечественных тренеров как в республике, так и в таких известных именно в этом виде спорта странах, как Нидерланды, Германия, Беларусь, Кения, Швейцария.

Всего за отчетное время через обновление и получение новых знаний прошли 153 казахстанских специалиста. Это была базовая инициатива по получению современных методик, на основе которой с этого года будет сформирован так называемый пул тренеров для более глубокого обучения по современным мировым технологиям.

Наряду с этим на практическую стажировку за рубеж – в Швейцарию, Германию, Кению, Беларусь, Нидерланды, Францию – отправлялись 20 отечественных атлетов. Это стало возможным благодаря клубу «Алтай Атлетикс», который был открыт в отчетный период для лучших спортсменов страны и обеспечивает их необходимой поддержкой по всем направлениям профессиональной жизнедеятельности.

Престижные турниры

Третий значимый фактор – это организация крупных соревнований. Так, с 2020 года Казахстан уже четко прописан в календаре мировой серии Continental Tour. А уже с этого года – и в серии World Indoor Tour, причем в статусе сереб­ряного уровня. Наша республика – единст­венная на постсоветском пространстве, принимающая турниры из Мировой серии World Athletics.

Быть в Мировой серии – значит соответствовать мировым стандартам. Включение Казахстана в этот список – прямое подтверждение соответствия казахстанской федерации высоким требованиям: техническим, судейским, спортивным, связанным с инфраструктурой и менеджментом, чего у нас стараются неукоснительно придерживаться.

Также за последние несколько лет наконец-то вышел на качественный уровень чемпионат страны среди ДЮСШ. Это большой вклад в будущее спорта, который, конечно же, даст результаты.

Наряду с этим на примере одного региона организовывается, возможно, самое массовое детско-юношеское спортивное событие «Алтай Кидс Кап», проводимое в Усть-Каменогорске и вовлекающее более 20 тыс. участников ежегодно. Турнир проводится по примеру швейцарского знаменитого детского турнира UBS Kids Cup и развивает основные спортивные движения у подростков – спринт, метание, прыжок. С первого года проведения этого турнира – в 2018 году – это состязание стало одним из самых ожидаемых у детей из Восточного Казахстана. Надо отметить, что в турнире участвуют не только легкоатлеты, но и представители практически всех видов спорта, культивируемых в регионе. Посредст­вом этого же первенства увеличивается приток в легкую атлетику и расширяется список кандидатов в сборную области. Этот турнир для функционеров очень важен стратегически: увеличивается число легкоатлетов и в целом растет вовлеченность детей в спорт. Надеемся,что данная инициатива отдельного региона распространится на всю страну так же, как это успешно реализовывается в Швейцарии. И, наверное, самое важное то, что увеличилось количество юношей и юниоров, участвующих в чемпионатах Республики Казахстан – сейчас общее число юных участников составляет около 5 000 атлетов в год. Это тоже говорит о положительной динамике развития легкой атлетики в республике.

Залог будущего

Четвертый фактор – это подрас­тающее поколение, о чем уже сказано выше. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что федерация ежегодно с 2020 года выдает стипендию лучшим 30 атлетам страны. Это серьезный стимул и возможность для юных спорт­сменов.

Безусловно, большим толчком стало формирование сборных U-18 и U-20 в 2019 году. Создание этих команд позволило молодым атлетам ежегодно принимать участие в международных матчевых встречах и соревнованиях. При этом география соперников наших юных атлетов значительно расширилась – с недавних пор это не только спортсмены из Азии, но и из европейских стран.

Вместе с тем на первый и второй кварталы текущего года запланировано открытие специализированной спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике в городе Астане. По инициативе федерации создается Рес­публиканский центр олимпийской подготовки исключительно по легкой атлетике. Открытие двух вышеназванных организаций является долгожданным событием для всего казахстанского спортивного сообщества.

Международное сотрудничество

Присутствие в спортивных международных организациях – это один из признаков результативности работы Федерации легкой атлетики. Сейчас Казахстан представлен четырьмя креслами в комиссиях Азиатской и Мировой ассоциаций, что говорит об установлении хороших контактов с международными функционерами. Важнейшим знаком доверия к нашей федерации как раз станет проведение 10-го чемпионата Азии в помещении в Астане. Это будет первое соревнование такого масштаба по легкой атлетике внутри страны.

Спортивные результаты

Спорт – это в конечном итоге официальный спортивный результат. В отечественной легкой атлетике за последние пять лет обновлено 68 рекордов страны, многие из которых держались не одно десятилетие. Наверное, это самый красноречивый показатель происходящих реформ в виде спорта. Наряду с этим спортсмены федерации в прошлом году завоевали «бронзу» на чемпионате мира в такой дисциплине, как прыжки в высоту. Такого успеха Казахстан не добивался с 2012 года. А золотая медаль на чемпионате мира в США стала единственной для страны среди всех олимпийских видов в 2022 году.

Бурю обсуждений вызвало получение казахстанского гражданства кенийскими спортсменами. Но, соглас­но фактам, за 30 лет всего четыре атлета были натурализованы в легкой атлетике. Возможно, в прошлом и было еще несколько единичных случаев, но о них мало известно.

Чем отличается спортсмен из Кении, изъявивший желание получить бирюзовый паспорт, от спорт­сменов из Канады, США, России, Сербии, Украины, Южной Кореи, Китая и так далее, представители которых являлись или являются членами других различных сборных Казахстана? И результаты здесь будут не в пользу последних. Кстати, в такой спортивной державе, как США, за последние три года натурализовано девять легкоатлетов.

Надо отметить другое – именно дисциплины легкой атлетики на средние и дальние дистанции являлись у нас все эти годы самым слабым звеном. Раз не смогли соз­дать естественную конкуренцию для подготовки атлетов, то приш­лось это делать искусственным образом. Итог – 26 обновленных рекордов страны за последние пять лет в этих дисциплинах.

Еще один яркий результат – марафонистка Жанна Мамажанова пробежала Роттердамский марафон за 2 часа 26 минут и 54 секунды, побив 35-летний рекорд страны и став первой этнической казашкой, пробежавшей 42 км так быстро. Спортсменка тренируется в группе с натурализованными атлетами сборной, в том числе проводит сборы в условиях высокогорья в Кении.

Если натурализованный атлет вносит вклад в улучшение спорта страны, повышает конкуренцию и результаты, поднимает флаг страны и заставляет звучать гимн, то это только позитив.

Конечно, впереди еще много работы, необходимой для того, чтобы легкая атлетика стала по-настоящему популярной среди казахстанцев и последовательно результативной на мировой арене. Если Федерация легкой атлетики продолжит работу в том же ритме, что и в последние годы, то у нас есть большой шанс регулярно наблюдать наших атлетов на подиумах мировых стартов и Олимпийских игр, а население республики видеть массово занимающимся легкой атлетикой.