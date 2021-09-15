​Перспективы сотрудничества

Вопросы двустороннего сотрудничества в сфере новых технологий и ноу-хау рассмотрены в ходе очередного 32-го заседания Берлинского Евразийского клуба (БЕК) в казахстанской столице. Мероприятие было организовано при поддержке Министерства иностранных дел РК и Восточного комитета германской экономики (ВКГЭ).

Участие в заседании клуба в гибридном формате приняли представители более 60 немецких компаний, включая такие крупные, как Linde, Volkswagen, Deutsche Bank, Deutsche Bahn, Svevind, Becker Mining, Redpath Deilmann и другие.

Выступая на заседании, заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди подчеркнул, что привлечение инвестиций в модернизацию казахстанской экономики является одним из приоритетов Правительства РК и проинформировал участников о принимаемых мерах по улучшению инвестиционного климата и новых инструментах поддержки для потенциальных инвесторов. Было также отмечено, что, несмотря на пандемию, немецкие компании продолжают активно инвестировать в экономику Казахстана. По итогам 2020 года и 1-го квартала 2021-го объем инвестиций из Германии составил более 320 млн долларов.

Германские спикеры в свою очередь дали положительную оценку темпам развития цифровых технологий в Казахстане и выразили заинтересованность в реализации совместных проектов, в том числе по производству «зеленого» водорода, строительству энергетических объектов, переработке отходов сельского хозяйства, в горно-металлургического комплексе.

На полях мероприятия также состоялся ряд двусторонних встреч с представителями немецких компаний, обсуждены конкретные вопросы сотрудничества и реализации новых инвестиционных проектов.

Берлинский Евразийский клуб, учрежденный в 2012 году по инициативе Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева и бывшего вице-канцлера, министра иностранных дел ФРГ Ханса-Дитриха Геншера, выступает в качестве неформальной диалоговой платформы, открытой для участия представителей государственных органов, бизнеса, экспертов и практиков ФРГ и других стран Европы для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия в различных сферах экономики.