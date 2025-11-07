Первая скрипка оркестра «Астана Опера» выступил в Италии

Культура,Музыка
45
Дана Аменова
специальный корреспондент

Выступление Багдата Абильханова стало ярким примером международного признания

Фото: пресс-служба театра "Астана Опера"

В итальянском городе Камольи состоялось выступление первой скрипки оркестра «Астана Опера», Заслуженного деятеля Казахстана Багдата Абильханова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Концерт прошёл на сцене Социального театра Камольи и вызвал большой интерес у итальянской публики.

В сопровождении оркестра Генуэзского театра Карло Феличе под управлением маэстро Джузеппе Акуавивы казахстанский музыкант исполнил одно из самых известных произведений немецкого романтизма — Концерт для скрипки с оркестром № 1 соль минор, op. 26 Макса Бруха.

Багдат Абильханов отметил, что выступление в Италии стало важным событием в его творческой карьере и возможностью представить казахстанскую исполнительскую школу на международной сцене. Он выразил признательность дирижёру Джузеппе Акуавиве и оркестру театра Карло Феличе за профессиональное сотрудничество и поддержку.

Выступление Багдата Абильханова стало ярким примером международного признания отечественных музыкантов и внесло вклад в укрепление культурных связей между Казахстаном и Италией, подчеркнули в Минкультуры.

#концерт #Италия #Астана Опера #скрипач #Багдат Абильханов

