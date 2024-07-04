Первая тройня появилась на свет в Акмолинской области

В перинатальном центре многопрофильной областной больницы родились один мальчик и две девочки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области

Фото: акимат Акмолинской области

Первый ребёнок – мальчик весом 2 килограмма 377 грамма, ростом 46 сантиметров, второй ребёнок девочка - весом 2 килограмма 43 грамма, ростом 44 сантиметра, третий ребёнок - девочка весом 2 килограмма 221 грамм, ростом 44 сантиметра.

Мама новорожденных тройняшек Макпал Жунусова проживает в селе Гранитное Зерендинского района с мужем и тремя детьми.

Врачи рассказали о состоянии мамы и малышей. На данный момент их состояние удовлетворительное. Все они находятся в палате пробуждения. Медперсонал помогает в уходе за новорожденными, и грудном вскармливании.

«Операция проведена в штатном режиме, с детьми все хорошо, с мамой тоже замечательно. Операция длилась 41 минуту, без каких-либо отклонений. Состояние матери удовлетворительное. Она находится в палате пробуждения после спинальной анестезии, чувствует себя замечательно, все параметры в норме», - отметила акушер-гинеколог перинатального центра многопрофильной областной больницы Ангелина Корнилова.

По информации управления здравоохранения Акмолинской области, рождение тройняшек в регионе - явление редкое. Последний раз тройня рождалась в 2022 году.

За пять месяцев 2024 года в регионе на свет появилось 4 тысяч 449 детей. Из них 36 двойняшек, то есть 72 ребёнка.