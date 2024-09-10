Первое издание о Гарри Поттере продали на торгах

В 1997 году этот книжный экземпляр стоил всего 5 фунтов стерлингов

Фото: скриншот видео / 24.kz

Первое издание книги «Гарри Поттер и Философский камень» ушло с молотка почти за 8,5 тысяч фунтов стерлингов, это 5 миллионов тенге, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Аукцион прошел в Великобритании.

Экземпляр был в отличном состоянии, в мягком переплёте. Это повлияло на его окончательную стоимость, отметили представители торгового дома.

Первое издание культовой саги про мальчика-волшебника поступило в продажу в 1997 году. Тогда книга стоила всего 5 фунтов. Ее первая обладательница – сотрудница книжного магазина, приобрела экземпляр с 30-процентной скидкой. До аукциона она простояла на ее книжной полке более 20 лет.