Технологии
Первую графеновую лампочку представили в Великобритании
В Великобритании представили электрическую лампочку из графена – первый продукт из чудо-материала, который поступит в продажу в середине 2015 года. Презентация лампочки прошла в новом Институте графена в Манчестере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.

Как передает BBC News, ожидается, что новая лампа дает неяркий свет, потребляет электричества на 10% меньше (по сравнению с обычными) и, главное, не перегорит в течение многих лет благодаря повышенной проводимости графена. Слоем нового вещества покрыт светодиод в форме нити. По цене ($18) изделие будет лишь немного уступать стандартным светодиодным лампам.

Разработали графеновую лампу в компании Graphene Lighting, связанной с Манчестерским университетом, где в 2004 году и придумали графен – двухмерный слой углерода толщиной в один атом.

Новую лампочку сэр Константин Новоселов (один из открывателей нового вещества) представил канцлеру казначейства Великобритании Джорджу Осборну (George Osborne) на открытии Института графена. Центр, призванный обеспечить стране лидерство в технологических и коммерческих разработках графена, профинансировало правительство ($56 млн) и Европейский фонд регионального развития ЕС ($34 млн).

В работе над проектами по графену уже высказали заинтересованность 35 компаний со всего мира. В частности, новый материал уже используется в теннисных ракетках и зубных протезах, а также в области медицинских нанотехнологий.

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