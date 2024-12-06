Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы

Титул Miss World Qazaqstan-2024 завоевала 20-летняя студентка Багым Балтабаева
В Алматы подвели итоги национального конкурса красоты Miss Qazaqstan-2024, сообщает Kazpravda.kz
По словам организаторов, в 2024 году конкурс прошел под лозунгом Miss Qazaqstan гласил The Art Of Being A Woman («Искусство быть женщиной»).
«Конкурс красоты становится широкой площадкой для поддержки женщин в любых сферах деятельности, а сам конкурс больше не акцентирует основное внимание только на внешности конкурсанток. Для участниц также важно проявлять социальную активность, заниматься общественной деятельностью, волонтерством, повышать интеллектуальные навыки и расширять кругозор», – говорится в сообщении.
Для участия поступило более двух тысяч заявок со всех регионов Казахстана, но побороться за корону смогли лишь 20 участниц.
Гранд-финал конкурса прошел в Алматы и включал несколько этапов. Участницы представили дефиле в различных нарядах и образах.
По итогам всех выступлений жюри выбрало победительниц в нескольких номинациях:
Так, Багым Балтабаевой стала Miss World Qazaqstan-2024. Она поедет представлять страну на конкурсе Miss World. А Томирис Кадырхан Miss Earth Qazaqstan-2024 и Дана Алмасова Miss Universe Qazaqstan-2024 примут участие от Казахстана на «Мисс Земля» и «Мисс Вселенная».
По результатам зрительского голосования в номинации Miss People’s Choice победила 19-летняя Инкар Бахтияр. А обладательницей титула Vice Miss Qazaqstan-2024 стала Айдана Абылкасова.