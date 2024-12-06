Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы

Lifestyle
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Дана Аменова
корреспондент

Титул Miss World Qazaqstan-2024 завоевала 20-летняя студентка Багым Балтабаева

Фото: оргкомитет конкурса

В Алматы подвели итоги национального конкурса красоты Miss Qazaqstan-2024, сообщает Kazpravda.kz 

По словам организаторов, в 2024 году конкурс прошел под лозунгом Miss Qazaqstan гласил The Art Of Being A Woman («‎Искусство быть женщиной‎»).

«Конкурс красоты становится широкой площадкой для поддержки женщин в любых сферах деятельности, а сам конкурс больше не акцентирует основное внимание только на внешности конкурсанток. Для участниц также важно проявлять социальную активность, заниматься общественной деятельностью, волонтерством, повышать интеллектуальные навыки и расширять кругозор», – говорится в сообщении.

Для участия поступило более двух тысяч заявок со всех регионов Казахстана, но побороться за корону смогли лишь 20 участниц.

Гранд-финал конкурса прошел в Алматы и включал несколько этапов. Участницы представили дефиле в различных нарядах и образах.

По итогам всех выступлений жюри выбрало победительниц в нескольких номинациях:

Так, Багым Балтабаевой ‎стала Miss World Qazaqstan‎-2024. Она поедет представлять страну на конкурсе Miss World. А Томирис Кадырхан ‎Miss Earth Qazaqstan‎-2024 и Дана Алмасова ‎Miss Universe Qazaqstan‎-2024 примут участие от Казахстана на «Мисс Земля» и «Мисс Вселенная».

По результатам зрительского голосования в номинации Miss People’s Choice победила 19-летняя Инкар Бахтияр. А обладательницей титула ‎Vice Miss Qazaqstan‎-2024 стала Айдана Абылкасова.

#конкурс #победитель #мисс Казахстан

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