Три года пандемии: о трехлетней борьбе с коронавирусом рассказали в Минздраве

Общество, Здравоохранение, COVID
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13 марта 2020 года в Казахстане зарегистрировали первые два случая заболевания КВИ.

Коллаж: Kazpravda.kz

Пандемия COVID-19 была объявлена ВОЗ 11 марта 2020 года. А в Казахстане первые два инфицированных коронавирусом были выявлены 13 марта 2020-го. В Министерстве здравоохранения РК рассказали, как все эти годы противостоят перевернувшему весь мир с ног на голову вирусу, сообщает Kazpravda.kz.

«В течение трех лет система здравоохранения страны противостояла распространению грозной инфекции, прикладывая все усилия для снижения ущерба и рисков для общественного здоровья. На сегодня в Казахстане коронавирусной инфекцией переболели 1 млн 408 тысяч человек с положительным результатом ПЦР-теста и 90 тысяч больных с отрицательным результатом», - рассказали в Минздраве.

В Казахстане с первых дней объявления пандемии была создана Межведомственная комиссия, принявшая более двух тысяч оперативных решений.

За последние 3 года в городах страны было построено 13 модульных инфекционных больниц на 2,7 тыс. коек.

По данным Минздрава, за этот период в Казахстане отмечено 6 подъемов заболеваемости, которые длились от 1 до 3 месяцев. Так, в 2021 году было зафиксировано 3 подъема длительностью от 2 до 3 месяцев, вызванных штаммами Альфа, Бета, Дельта и Эта. Максимальное число заболевших доходило до 7 900 случаев в сутки. В 2022 году – 2 подъема, вызванных вариантом Омикрон, с максимальным числом заболевших до 16 000 случаев в сутки. Последний подъем заболеваемости был самым коротким и длился около месяца.

Для обеспечения доступности медицинской помощью в отдаленных сельских населенных пунктах в 2020 году дополнительно было закуплено 100 передвижных медицинских комплексов. Для оказания скорой неотложной медицинской помощи модернизирован парк машин скорой медицинской помощи, закуплено 1167 единиц автотранспорта, из них 37% или 432 единицы - для сельского здравоохранения.

«Впервые в период коронавирусной инфекции в поликлиниках страны было организовано 2387 мобильных бригад, из них на селе 1010, в резерве находились 1610. Мобильные бригады совершили свыше 8 млн выездов к больным с КВИ для проведения консультаций и осмотров на дому», - отметили в МЗ РК.

1 февраля 2021 года стартовала массовая вакцинация против коронавирусной инфекции, в результате чего в стране был достигнут оптимальный уровень коллективного иммунитета.

В Минздраве сообщили, что несмотря на стабильную эпидемиологическую ситуацию, в республике продолжаются профилактические и противоэпидемические мероприятия, направленные на недопущение осложнения ситуации в стране.  В том числе проводится медицинское наблюдение за больными, лабораторная диагностика образцов, генетическое изучение вирусов, циркулирующих в республике, вакцинация, ревакцинация населения.Триго

Напомним, по данным на сегодня, 13 марта 2023 года, лечение от КВИ получают почти 1,8 тыс. человек.

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